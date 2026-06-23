Groot nieuws uit de schaatswereld. De kans dat de schaatswedstrijden tijdens de Olympische Winterspelen van 2030 in Thialf plaatsvinden, is weer een stuk groter geworden. Schaatsicoon Erben Wennemars liet weten wat hij daarvan vindt.

Enkele maanden geleden werd de schaatstempel in Heerenveen al aangewezen als mogelijke locatie, maar maandagavond kwam er een nieuw hoofdstuk in het olympische verhaal. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) keurde Thialf namelijk goed als locatie.

Nieuws nog niet definitief

Dat betekent niet dat de toewijzing defintief is, want dat volgt volgens het IOC op een 'latere datum'. NOC*NSF sluit niet uit dat dat besluit volgende week komt, wanneer het Franse organisatiecomité bij elkaar komt. Het zou betekenen dat er voor het eerst in de geschiedenis een (deel van) de Winterspelen in Nederland georganiseerd wordt. In 1924 vonden in Amsterdam wel de Olympische Zomerspelen plaats.

Blije Erben Wennemars

Erben Wennemars laat in de nacht van maandag op dinsdag zijn enthousiasme al de vrije loop op sociale media. 'De Olympische Spelen in Nederland!', jubelt de voormalig topschaatser. Daarnaast plaatst hij ook het alleszeggende 'super' bij het bericht.

De tweevoudig wereldkampioen sprint deed zelf driemaal mee aan de Spelen en won twee bronzen medailles. Afgelopen Spelen was zijn zoon Joep dichtbij een plak, maar had hij op de 1000 meter de pech dat hij door zijn opponent werd gehinderd op de laatste kruising.

Herseninfarct Erben Wennemars

Eerder deze maand kwam er nog vervelend nieuws over de 50-jarige Wennemars naar buiten. Hij werd getroffen door een herseninfarct. Inmiddels is hij gelukkig aan de betere hand. De voormalig topschaatser is druk bezig met de verbouwing van zijn nieuwe huis en afgelopen weekend was hij sportief op pad met Joep Wennemars. Samen met de schaatser van Team Essent reed hij een rondje op de wielrenfiets.

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