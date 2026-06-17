Kjeld Nuis is inmiddels zó lang actief in de schaatswereld dat sommige ploeggenoten met hem zijn opgegroeid als groot fan. Dat geldt ook voor Kai Ottenhof. Het 19-jarige talent tekende onlangs zijn eerste profcontract bij Team Reggeborgh en staat nu plots samen op het training met zijn grote idool.

Kjeld Nuis is met zijn 36 jaar de absolute veteraan binnen Team Reggeborgh. De meervoudig kampioen gaat in elk geval nog een jaartje door en sluit niks uit over de verdere toekomst. Inmiddels duurt zijn carrière al zo lang dat sommige ploeggenoten met hem als idool zijn opgegroeid. Dat zorgt soms voor bijzondere momenten.

Na afsluiting van het afgelopen seizoen konden alle schaatscoaches weer aan de bak met de selectie voor het komende jaar. Het oog van trainer Gerard van Velde viel begin dit jaar op de pas 19-jarige Kai Ottenhof. Hij draait alweer wat maanden mee met de ploeg, maar moet zichzelf soms knijpen om zeker te zijn dat hij niet aan het dromen is.

'Een beetje gek'

In een nieuwe video op het Instagram-kanaal van Team Reggeborgh vertelt het schaatstalent daar openhartig over. "Kjeld, daar kijk ik al mijn hele leven naar", begint Ottenhof. "Dat je nu met hem traint. Ja, dat voel wel een beetje gek. Ik denk ook dat ik dat nog wel even gek blijf vinden."

Als nestor van de ploeg toont Nuis zich ook uiterst behulpzaam richting zijn teamgenoten, zo tonen de beelden. "Precies zo ja. Wat je nu doet", bemoedigt hij Ottenhof tijdens een techniektraining. De jonge schaatser gold eigenlijk als toptalent bij het shorttrack, maar koos afgelopen zomer plots voor de switch naar de langebaan. Alles wat op hem afkomt, is soms nog even wennen. Daardoor vindt hij het erg fijn om zulke ervaren teamgenoten te hebben. "Je kan heel veel van ze leren dus ik kijk goed bij ze af."

Reactie Joy Beune

In de reacties vinden veel mensen de bijzondere band mooi om te zien. "Net bijna in mijn achterwiel", laat een trotse Nuis weten. Zijn vriendin Joy Beune ziet er vooral de komische kant van in. "Hoe oud voel jij je nu Kjeld?", grapt zij.

Het komende schaatsjaar wordt voor allebei in elk geval bijzonder. Ondanks dat Ottenhof ruim vijftien jaar jonger is dan Nuis hopen ze beide op succes. Voor Ottenhof worden het zijn eerste stapjes, terwijl Nuis zichzelf voor de zoveelste keer wil bewijzen. Steun hebben ze in elk geval aan elkaar.

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