Erben Wennemars kroonde zich in 2004 en 2005 tot wereldkampioen sprint. Deze week komen de beste schaatsers op aarde naar Thialf voor de WK sprint, later volgt nog het allroundtoernooi. Toch ziet de 50-jarige Wennemars een verschuiving die hem niet bevalt.

De WK sprint & allround zijn het toetje na het olympische schaatsseizoen. De maand februari stond volledig in het teken van de Winterspelen. Daar oogstten de Nederlandse schaatsers met vijf gouden, zes zilveren en twee bronzen medailles. Daar kan in Heerenveen fraai eremetaal bij komen.

Volgens Wennemars waren de WK's "ooit de absolute hoogtepunten van de schaatswinter". Tegenwoordig staan het allround- en sprinttoernooi steeds meer "in de schaduw" van de Winterspelen, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. " Eén keer in de vier jaar is de sport ineens overal: op televisie, in talkshows, op de voorpagina’s", schetst hij.

De charme van de WK allround & sprint

In de ogen van Wennemars staan de WK allround & sprint wat hoger aangeschreven dan de WK afstanden. " Uiteindelijk mogen maar twee mannen en twee vrouwen zich wereldkampioen noemen. Dat maakt zo’n titel zeldzaam en dus waardevol", beargumenteert hij. Vier dagen lang wordt er op topniveau geschaatst. De atleten worden tot het uiterste gedwongen, met twee afstanden per dag.

" Het vraagt uithoudingsvermogen, techniek, herstelvermogen en mentale kracht", spreekt Wennemars uit ervaring. Een misslag of een bocht die te wijd wordt genomen, kan fataal zijn. "Juist dát maakt deze kampioenschappen zo mooi."

Traditie mag niet verloren gaan

Toch merkt Wennemars verandering. De focus ligt meer op spektakel . "Alles moet sneller, flitsender, compacter", is zijn mening. "Maar tradities moet je niet achteloos weggooien", vindt hij. De eerste editie van de WK allround werd bijvoorbeeld in 1893 gehouden in Amsterdam. Dat toernooi is inmiddels dus ruim 130 jaar oud. " Generaties schaatsers hebben hun naam daar de geschiedenis in geschreven. Dat is geen detail, dat is het fundament van de sport."