De familie Wennemars staat voor een rigoureuze verandering. Vader Erben, moeder Renate en zoon Niels gaan namelijk hun oude huis verlaten. De verhuizing is al in gang gezet, al steekt de jongste telg zijn hakken in het zand.

Het gezin is woonachtig in een ruime woning in het Overijsselse Dalfsen. Joep, de 23-jarige schaatser van Team Essent, heeft het ouderlijke huis al enige poos geleden verlaten. Hij woont in Heerenveen, wat natuurlijk dichter is bij schaatstempel Thialf. Heel groot wonen heeft voor de familie Wennemars dan ook minder nut. Zij maken plaats in hun huidige woning voor de jongere broer van Erben en diens gezien.

Familie Wennemars druk met verhuizing

In haar wekelijkse column voor De Stentor omschrijft Renate Wennemars hoe de verhuizing in zijn werk gaat. " Het galmt in huis. De meeste kamers zijn bijna leeg", schetst ze de situatie. De vrouw van de oud-topschaatsster loopt met een opgejaagd gevoel rond. Ze is naar eigen zeggen het overzicht helemaal kwijt, omdat ze nu is aanbeland bij de laatste spulletjes.

De tijd dringt, want vrijdag moet de familie Wennemars het huis uit. Over enkele weken krijgen ze pas de sleutel van hun nieuwe woning, dus bivakkeren ze in een tijdelijk onderkomen. Renate Wennemars heeft stress wat mee te nemen naar dat huis. " Bij de voordeur staan talloze verhuisdozen en opbergbakken. Daar zit ons leven in. En dat leven wordt nu verspreid over verschillende plekken. Ik worstel met de vraag waar ik welk stukje van mijn leven tijdelijk wil installeren. Sommige dozen gaan misschien de komende maanden niet open."

Zoon Erben Wennemars niet klaar voor vertrek

Waar het nog wel vol is, is in de kamer van zoon Niels. Die heeft nog werkelijk niks gepakt. " Die wil het liefst hier blijven", weet moeder Wennemars. "Bijna alles is leeg, maar zijn kamer is nog een explosie van spullen. Ik snap hem ergens wel. Het is een protest. Maar wel ontzettend onhandig", vindt ze.