Joep Wennemars haalde voorafgaand aan de WK sprint zijn veelbesproken 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan nog eens aan. De Nederlandse topschaatser legt de schuld van het drama niet meer bij zijn Chinese tegenstander Ziwen Lian, maar bij de scheidsrechter van dienst. De beschuldigde schaatsscheids bijt nu van zich af na het horen van de woorden van Wennemars.

De besproken scheids is de Enschedese Berri de Jonge. Hij was verantwoordelijk voor de 1000 meter in Milaan. Wennemars was op weg naar een medaille, maar werd op de wissel gehinderd door zijn tegenstander. Volgens de regels kreeg de Nederlander een re-skate, maar omdat die zo snel op de inspanning volgde, was Wennemars kansloos. Hij voelde zich slachtoffer van de commerciële belangen en wees naar randzaken en de scheids. "Zo werkt het niet", zegt De Jonge tegen De Stentor.

'Daar herken ik me totaal niet in'

"Daar herken ik me totaal niet in. Als wij ons hadden laten leiden door commerciële druk, had Joep direct na rit 15 opnieuw kunnen rijden, de rit waarin hij zelf uitkwam. Wij hebben niks te maken met commercie. Wij zijn daar voor de eerlijkheid en de veiligheid van de wedstrijd. En wij werken volgens de regels. Dat staat vastgelegd in het handboek. En die procedure hebben we gevolgd", zegt de beschuldigde scheids over de harde woorden van Wennemars.

'Hij moet niet boos zijn op mij'

"Als een rijder wordt gehinderd, heeft hij recht op een re-skate. En de regels zijn daar heel duidelijk over: tussen de oorspronkelijke race en die re-skate moet minimaal 30 minuten zitten. Je kunt vinden dat het een uur had moeten zijn. Of anderhalf uur. Maar dit zijn nu eenmaal de regels, die al jaren gelden. En die kende hij. Nogmaals, ik heb gewoon de procedure gevolgd. Eigenlijk moet hij boos op de regels zijn, niet op mij.”

'Ik moet me aan de regels houden'

De Jonge zegt de emoties bij Wennemars wel te begrijpen, maar dat hij die toch echt op de verkeerde afvuurt. "Begrijp me niet verkeerd, ik vind het super vervelend dat hij gehinderd is. Maar ik moet me natuurlijk wel aan de regels houden." Hij stelt dat het alleen maar oneerlijker wordt als je de regels zomaar aan zou passen: "Daarom heb ik ook niet getwijfeld om hem meer tijd te geven.”

'Hij wist dat hij mocht overrijden'

De Jonge vindt dat Wennemars het ook bij zichzelf moet zoeken. "Na die kruising is Joep vol gas doorgereden", doelt hij op de laatste 2000 meter van de olympische rit waar de Dalfsenaar jarenlang naartoe werkte. "Hij had ook kunnen stoppen, om zich zodoende te sparen. Hij wist dat hij mocht overrijden. Dat heeft hij niet gedaan.”