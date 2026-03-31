Vandaag Inside kondigde dinsdagmiddag plots opvallend transfernieuws aan. Het programma rond René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen liet namelijk weten dat ze in zee gaan met voormalig topschaatser Erben Wennemars. Het lijkt echter te mooi om waar te zijn.

'Erben Wennemars maakt overstap van RTL Tonight naar Vandaag Inside' staat er trots op de website van laatstgenoemde programma. Wennemars is onderdeel van RTL Tonight, maar onlangs werd duidelijk dat dat programma vanwege de tegenvallende kijkcijfers een grondige renovatie ondergaat. Of Wennemars, die op zondag altijd aanschuift bij het programma, zijn rol behoudt bij de talkshow is nog maar de vraag.

Volgens Vandaag Inside maakt hij echter de overstap naar Derksen en co. Dat lijkt baanbrekend nieuws, maar nagenoeg zeker gaat het om een vroege grap voor 1 april. In het bericht schrijft Vandaag Inside namelijk. "Een woordvoerder van SBS6 laat weten dat de zender van mening was dat er bij Vandaag Inside in periodes van vorst nog een doorgewinterde Elfstedenspecialist ontbrak en dat Wennemars om die reden direct is aangetrokken. De analist treedt toe tot de poule van vaste tafelgasten en zal in de dagelijks talkshow duiding geven bij sportnieuws." Volgens Vandaag Inside is Wennemars 'binnenkort' voor het eerst te zien.

Derksen geen fan van Wennemars

Los van het feit dat het opvallend is om een 'Elfstedenspecialist' aan te trekken terwijl het de komende maanden niet gaat vriezen, zijn de heren aan tafel ook allerminst fan van Wennemars. Derksen was maandag nog fel tegenstander van het idee dat de ex-topschaatser zou aanschuiven aan tafel. "Noem mij één goede reden waarom die kwebbelkous er altijd zit. Het gaat altijd over zichzelf."

Een echte samenwerking lijkt dus ver weg en veel volgers van het programma lijken ook wel in de smiezen te hebben dat het bericht een 1 april-grap is. Bij Vandaag Inside waren ze overigens ook geen groot fan van RTL Tonight, zeker omdat tafelgasten als Ben van der Burg, Lale Gül en Albert Verlinde juist de overstap van Vandaag Inside naar RTL Tonight maakten. Derksen gaf in een - echt - interview aan dat Gül en Verlinde wat hem betreft welkom zijn, maar dat een terugkeer van Van der Burg een gesloten boek is.