Joep Wennemars (23) is een van de beste schaatsers van de wereld, maar kende niet het meest gelukkige seizoen. Tijdens de Olympische Spelen ging een medaille in rook op door een dramatische laatste kruising en op de WK sprint overkwam Wennemars iets soortgelijks. Daar zijn nu dankzij zijn Team Essent bijzondere beelden van.

Het verhaal van Wennemars op de Spelen is bekend: hij reed een geweldige duizend meter, maar die werd verknald door zijn tegenstander Lian Ziwen. De Chinees hinderde Wennemars op de laatste kruising, waardoor de Nederlander veel tijd en een zeker lijkende medaille verloor. Na de Spelen stond er nog een WK sprint op het programma. Opnieuw gebeurde er daar tijdens de 1000 meter iets vervelends voor Wennemars.

Jenning de Boo

In zijn rit tegen Jenning de Boo moest de schaatser van Team Essent op de laatste kruising inhouden, waardoor hij kostbare tijd verloor. Daar had Wennemars natuurlijk geweldig de balen van, zo blijkt ook uit een documentaire die zijn ploeg online zette. Daarin is hij na de race in conclaaf met zijn coach Jac Orie. Die probeert hem te kalmeren.

"Nouja, hij (De Boo, red.) heeft gewoon voorrang." Daar heeft Wennemars op dat moment even geen boodschap aan. "Jawel, maar waarom moet het nou weer zo uitkomen..." Daar zit vanzelfsprekend nog wat olympische frustratie bij. Uiteindelijk spreekt Orie hem ook bemoedigdend toe. "Ah joh, rustig aan. Het gaat ook een keer jouw kant op vallen."

Jordan Stolz

Wennemars zou uiteindelijk, mede door deze wissel, net buiten het podium vallen op de WK sprint. Daar baalt hij vanzelfsprekend van, maar voor de camera van de ploeg probeert hij het ook een beetje te relativeren. "Ik ben een specialist op de 1000 en 1500 meter en pak dit er nog bij. Ik word vierde van de wereld. Er zijn er niet veel die dit doen, behalve Jordan Stolz."

Bovendien verscheen Wennemars niet in absolute topvorm aan de start van de WK sprint. Hij merkte op de tweede dag dat de tank wel aardig leeg was na een lang en ook emotioneel zwaar seizoen. Orie ziet dat ook en spreekt hem op het middenterrein aan. "Die Spelen hebben je veel gekost, al dat gelul."

'Mijn officiële doorbraak'

Wennemars kan desalniettemin tevreden zijn over zijn seizoen. Hij werd onder meer Nederlands kampioen op de 1000 meter, de afstand waar hij in 2025 wereldkampioen werd. Op de Spelen en tijdens de WK sprint viel hij dus buiten de prijzen, maar volgens Wennemars zegt dat niet alles.

"Ik denk dat dit seizoen toch het seizoen is geweest van de officiële doorbraak. Veel mensen dachten na vorig seizoen nu zal hij er echt staan. Dat heb ik voor mezelf echt waargemaakt." Waar is hij dan het meest trots op? 'Dat er de komende jaren met mij rekening gehouden moet worden."

