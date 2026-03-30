Erben Wennemars zorgde tijdens de Olympische Winterspelen voor spraakmakende beelden. De voormalig topschaatser reageerde enorm emotioneel tijdens de race van zijn zoon Joep in Milaan en dat leverde hem flink wat reacties op. Geruime tijd later werd Wennemars in een talkshow daar opnieuw mee geconfronteerd.

Wennemars zit bijna elke week bij RTL Tonight om te vertellen wat hem in de afgelopen sportweek is opgevallen. Hij schoof ook zondag dan ook weer aan om dat te doen bij het programma, waarvan zondag bekend werd dat het na de zomer door tegenvallende kijkcijfers niet meer terugkeert op de televisie. De voormalig topschaatser besloot om het te hebben over bondscoach Ronald Koeman, die afgelopen vrijdag voor de 57e keer op de bank zat bij Oranje tijdens de 2-1 zege op Noorwegen.

De 50-jarige Wennemars was vol lof over Koeman: "Hij is de ideale bondscoach. Hij heeft de statuur, echt een grote speler. Hij heeft bij alle topclubs gespeeld, dat heeft hij ook als trainer gedaan en bij alle grote clubs gezeten. Hij heeft zo'n statuur en daar zijn die spelers gevoelig voor. Hij kan nog zo goed met die jonge gasten overweg. Hij spreekt die taal. Dat is echt een kwaliteit."

'Dat een vader zo reageert...'

De schaatslegende had ook nog een paar video's meegenomen van Koeman die hij juist zo mooi vindt. Eentje daarvan was het optreden van de bondscoach met broer Erwin in de Sterren Playbackshow. De twee broers zijn daarin verkleedt als het vrouwelijke Nederlandse zangduo Hepie en Hepie en playbacken ondertussen een nummer.

Ook worden de beelden getoond van Martin Koeman, de vader van Ronald en Erwin, die zijn zoons feliciteert na het winnen van het EK voetbal in 1988. Dat doet hij op een hele rustige manier en dat vat Wennemars treffend samen: "Die nuchterheid..."

Ben van der Burg, die net als Wennemars oud-schaatser is en ook te gast in het programma, kan het dan niet laten om daar op in te springen. "Dat een vader zo reageert...", doelt hij op het feit dat Wennemars een stuk emotioneler was tijdens de race van zijn zoon op de Winterspelen. De vader van topschaatser Joep kan om die opmerking wel lachen: "Dat kan ook, hè."

Uitbundige reactie

Wennemars werd tijdens de Spelen gefilmd terwijl zijn zoon op de 1500 meter in actie kwam. De schaatser zette op dat moment de snelste tijd neer door een olympisch record te rijden en dat zorgde voor veel euforie bij zijn vader. Hij ging uit zijn dak, kuste een vrijwilliger en sloopte ook nog de bril van diezelfde man door hem heel uitbundig te omhelzen. Ondanks het feest bij Wennemars senior bleek het net niet genoeg voor een medaille, want zijn zoon eindigde uiteindelijk als vierde.