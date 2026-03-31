Met Johan Derksen als nestor aan het hoofd bij Vandaag Inside valt er in de talkshow dagelijks wat te beleven. Daardoor zijn de vierde plaats aant tafel en een plekje aan de bar gewild in medialand. Maar waar sommigen na een overstap weer met open armen worden ontvangen, geldt dat niet voor iedereen. Een voormalig topschaatser is volgens 'De Snor' niet meer welkom bij het programma.

In Vandaag Inside bespreekt Johan Derksen natuurlijk dagelijks met Wilfred Genee, René van der Gijp én een wisselende gast alles wat er in Nederland gebeurd. We kennen De Snor er natuurlijk van over tal van onderwerpen iets af te weten, waarover hij dan maar wat graag zijn ongezouten mening geeft. Zo ook over de verschillende gasten die de revue hebben gepasseerd aan tafel en aan de bar.

Pikante overstap

Met alle ingewikkelde tv-contracten is het voor het VI-trio niet altijd even makkelijk om gasten aan hun te binden. Maar waar sommige duiders, zoals Albert Verlinde en Lale Gül, na een pikant overstapje naar de concurrent gewoon weer welkom zijn, geldt dat niet voor iedereen. Zo ook voor voormalig profschaatser Ben van den Burg.

Techexpert

De winnaar van zilver op de WK allround van 1990, achter schaatslegende Johan Olav Koss, schoof enige tijd geleden nog geregeld aan bij de mannen van Vandaag Inside. Met zowel zijn expertise over de nieuwste technologieën en gadgets, en natuurlijk zijn ervaring in het schaatsen - door Johan Derksen met regelmaat een B-sport genoemd -, was Van den Burg een graag geziene gast. Maar toen concurrent RTL begon met de talkshow RTL Tonight vertrok ook de 57-jarige tafelgast daarheen.

Maar nu het nieuws over het stoppen van die talkshow bekend is, rijst ook de vraag of Van den Burg en zijn collega's weer welkom zijn bij VI. Voor de voormalig allrounder is er wat Derksen betreft inmiddels geen plek meer. " Ben is een bijzonder sympathieke jongen, maar wat mij betreft keert hij niet terug. We hebben inmiddels Dave Maasland voor dat onderwerp (tech, red.). Een betere duider die het allemaal heel begrijpelijk aan de kijker kan uitleggen. Ik zou dan de voorkeur geven aan Dave", laat Derksen optekenen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Nuis als goede vervanger?

En zo zal Van den Burg naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeren bij het programma van SBS6. Overigens werd er vlak na de Olympische Spelen wel al een goede vervanger gevonden om schaatsanalyses te geven. Kjeld Nuis, samen met vriendin Joy Beune, liet zien precies te passen bij het programma.