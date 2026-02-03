Tweevoudig olympisch kampioen Gianni Romme ziet een duidelijk verschil op de komende Olympische Spelen tussen de Nederlandse vrouwen en mannen. "Bij de vrouwen is het op sommige afstanden zelfs een gegeven dat ze favoriet zijn voor de medailles", zegt de 52-jarige Brabander in gesprek met Sportnieuws.nl.

Romme sprak op de Nederlandse Jeugdschaatsdagen met deze site over de kansen voor TeamNL in het schaatstoernooi in Milaan. "De kansen bij de dames zijn heel erg groot. Daar hebben we de grootste kans op alle afstanden om mee te doen om de medailles en zelfs voor goud. De vrouwen zijn enorm sterk en op alle afstanden kansrijk. Op sommige afstanden is het zelfs een gegeven. Femke Kok moet bijvoorbeeld alleen maar doen wat ze altijd doet en dan wint ze goud. Bij de mannen is het een heel ander verhaal."

'Niemand is onverslaanbaar'

Langeafstandspecialist Romme, die in Nagano 1998 zowel de vijf als de tien kilometer won, ziet daar een flinke opgave voor de Nederlanders om medailles te pakken. "Op de korte afstanden, tot en met de 1500 meter, is er kans. Maar daar hebben we te maken met fenomeen Jordan Stolz, waar we rekening mee moeten houden. Niemand is echter onverslaanbaar. Op de lange afstanden, de ploegenachtervolging en de mass start is het een stuk onzekerder. Daar gaan we niet meteen meedoen om de medailles, maar er kan altijd een verrassing komen."

Aandacht voor de vrouwen

Romme is het met ex-schaatscollega Sven Kramer eens dat de vrouwen nu helemaal gelijk staan met de mannen qua aandacht en geld. "Dat was vroeger wel anders, gelukkig is de waardering gelijk getrokken. Dat komt door de prestaties en de schaatssters die er nu zijn. Die heb je nodig om de aandacht groter en beter te maken. Ook financieel is het nu helemaal gelijk voor zowel de mannen als de vrouwen en dat vind ik een goede zaak."

