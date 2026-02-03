Nederland maakt zich op voor de Olympische Spelen. Daar wordt traditiegetrouw veel verwacht van de Nederlandse langebaanschaatsers. Sporticoon Sven Kramer denkt dat de vrouwelijke schaatsers een streepje voor hebben op de mannen.

"Misschien zijn de vrouwen wel de grotere sterren op dit moment in het schaatsen dan de mannen", trapt Kramer af in gesprek met Sportnieuws.nl. Kijkend naar de huidige situatie is dat zeker het geval. Bij de vrouwen domineren namen als Femke Kok, Jutta Leerdam, Joy Beune en Marijke Groenewoud op hun afstanden. Dat terwijl de mannen op de kortere afstanden moet opboksen tegen de haast onklopbare Amerikaan Jordan Stolz.

Op Kramers langere afstanden (5000 en 10.000 meter) is het veld heel breed qua mannelijke top. Zo schaatste de Noor Sander Eitrem onlangs voor het eerst onder de zes minuten op de 5 kilometer. Even daarvoor had de tot dan toe onbekende Fransman Timothy Loubineaud het wereldrecord al aangescherpt. Op de 10 kilometer doen zij ook mee om de prijzen, net als de Italiaan Davide Ghiotto.

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Dat de vrouwen de grotere sterren zijn, zegt volgens oud-topschaatser Kramer wel iets. "Ik denk dat de schaatssport daar één van de voorlopers in is. Ook altijd met de beloningen daarvoor", vertelt hij. Zo krijgen winnaars van de World Cup-klassementen bij zowel de mannen als de vrouwen evenveel geld. In andere sporten zoals bijvoorbeeld voetbal is gelijke betaling niet het geval. "Dus ik vind dat eigenlijk wel een goed streven voor veel andere sporten."

In een eerder interview met het AD haalde het schaatsicoon keihard uit naar de organisatie van de Olympische Spelen. "Het is wrang om te zien hoeveel de organisatie verdient en wat atleten daarvan overhouden. De sporters zijn figuranten."

