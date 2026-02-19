Koen Verweij was enorm trots toen Jutta Leerdam haar gouden plak binnenhaalde op de 1000 meter in Milaan. De ex-vriend van de wereldberoemde schaatsster is blij dat het zijn ex-geliefde is gelukt om het doel te behalen wat ze aan het begin van hun relatie hebben gesteld.

Verweij was vijf jaar lang de vriend van Leerdam. De twee deden veel samen, want ze hadden allebei het doel om zo ver mogelijk te komen in het schaatsen. Zelf moest Verweij in augustus 2022 vanwege fysieke klachten op 31-jarige leeftijd stoppen met schaatsen. Enkele dagen voor hij dat nieuws bekendmaakte, was ook zijn relatie met Leerdam gestrand. Later kreeg Leerdam een relatie met Jake Paul.

Tijdens de vorige Olympische Winterspelen in Beijing in 2022 waren Verweij en Leerdam nog samen toen de schaatsster uit 's-Gravenzande het zilver pakte op de 1000 meter. Toen was het doel goud en lukte het niet, maar vier jaar later lukte het wel. In een weergaloze race eerder deze Winterspelen dook Leerdam onder de tijd van Femke Kok en verdiende ze dan eindelijk de gouden plak waar ze zo naar verlangde.

"Deze rit was ik heel erg zenuwachtig voor", vertelt Verweij als hem bij de NOS wordt gevraagd hoe hij de gouden rit van Leerdam heeft beleefd. "Vijf jaar ben ik met haar geweest en vanaf het begin van haar carrière hebben we samen dat doel uitgestippeld. Dit was ook wel het moment voor haar om het te doen, met alles wat ze hierna in haar leven van plan is."

Verweij vertelt ook dat de honger naar goud zeker een reden was dat hun relatie vijf jaar stand hield. Of Leerdam daadwerkelijk met pensioen gaat, durft haar ex-vriend echter niet met zekerheid te zeggen. "Ik denk dat ze haar carrière hiermee fantastisch afsluit en dat gun ik haar van harte. Ik denk dat we daarom ook wel samen waren. Ik wilde ook alleen maar goud en dat wilde zij ook. Ik denk niet dat ze blij geweest was met zilver hier."