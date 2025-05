Ex-topschaatsster Irene Schouten zoekt afleiding na hectische dag

Irene Schouten heeft momenteel veel aan haar hoofd. De ex-topschaatsster maakte dinsdag een ingrijpend besluit bekend nadat ze overspoeld werd met vragen. Ze sloot de bewogen dag af met wat broodnodige afleiding.

De Nederlandse schaatskampioene (32) was maanenlang bezig om achter de schermen een nieuwe schaatsploeg op te zetten, waarin ze zelf haar rentree op het ijs zou maken. Op de marathons hoopte ze komend seizoen om weer kilometers op de ijzers te kunnen maken. Het zou haar definitieve rentree worden, nadat ze een maand na haar bevalling van zoontje Dirk alweer terugkeerde voor een eenmalig uitstapje op de marathon.

Openhartige Irene Schouten neemt 'wegens gezondheid van zoon Dirk' ingrijpend besluit over schaatscarrière Irene Schouten heeft zelf gereageerd op de geruchten dat de stekker uit een nieuwe marathonploeg is getrokken, die 'om haar heen' gebouwd zou worden. De voormalig topschaatsster (32) voelde zich genoodzaakt om tekst en uitleg te geven nadat zij en haar management werden bestookt met vragen.

Afleiding

Maar door die plannen ging deze week een streep. Met de gezondheid van zoontje Dirk gaat het niet zo goed. Hoewel ze niet deelde wat er aan de hand is, slurpt het wel al haar aandacht op en kan ze daardoor niks meer betekenen in de oprichting van de ploeg. Daardoor annuleerde ze het hele project. Nadat ze daar een openhartige update over plaatste, zocht ze gauw naar wat afleiding. Die vond ze met hardloopschoenen aan.

i Irene Schouten rent een rondje ter afleiding in een hectische periode. ©Instagram Irene Schouten

Muziek of podcast

In de zakkende lentezon liep Schouten dinsdagavond de gedachten uit haar hoofd. Ze rende om zo even met iets anders bezig te kunnen zijn. Met oortjes in werd haar hoofd met muziek of een podcast nog wat extra afgeleid. Hardlopen of sporten in het algemeen werkt vaak goed ter afleiding. Ook voelt een mens zich na inspanning vaak fysiek en mentaal wat beter.

Ex-topschaatsster Irene Schouten bedolven onder liefdevolle reacties na moeilijk besluit: 'Komt wel even binnen' Irene Schouten wordt overspoeld met liefdevolle reacties na haar moeilijke beslissing om een nieuw marathonproject toch stop te zetten. Dat doet de ex-topschaatsster vanwege de gezondheid van haar zoontje Dirk. Vanuit de (schaats)wereld en de rest van het land ontvangt ze vele steunbetuigingen.

Eerdere rentree

Schouten had alles op de rit voor de nieuwe marathonploeg. Er waren trainers, sponsoren en zelfs schaatsers benaderd om in het project te stappen. Dat zou een voortborduursel moeten worden op een eerdere rentree van Schouten op het ijs. Nadat ze in december 2024 beviel van Dirk, stond ze een paar weken later alweer op het ijs. In een zwart pak met roze helm reed ze opopvallend opvallend in het peloton en zette ze zelfs een prima resultaat neer. Dat smaakte kennelijk naar meer, want nu wilde ze volledig terugkeren.

Rentree van 'verslaafde' Irene Schouten smaakt naar meer: 'Maar de Spelen in Milaan zijn nog ver weg' Irene Schouten keerde zaterdag terug op het ijs tijdens de Marathon Cup in Thialf. Ze finishte als achtste en dat smaakt naar meer. 'Ik ben een beetje verslaafd.'

Contract beëindigd

Schouten had nog een contract bij Albert Heijn Zaanlander, de schaatsploeg van coach Jillert Anema, maar die samenwerking werd een paar maanden geleden ineens beëindigd.