Femke Kok en Joy Beune zijn zeker van WK sprint en allround in Inzell

De Selectiecommissie Langebaan van de KNSB heeft Femke Kok en Joy Beune dinsdag een aanwijsplek gegeven voor respectievelijk de WK sprint en WK allround, die van 7 tot en met 10 maart in het Duitse Inzell worden gehouden. Zij hoeven zich komend weekend niet meer in Thialf te kwalificeren bij de NK sprint & allround.

De KNSB vindt dat Beune en Kok hun plek op de WK hebben verdiend met hun prestaties bij de WK afstanden in Calgary. Beune werd verrassend wereldkampioene op de 5.000 meter en pakte vervolgens brons op de 1.500 meter. Kok pakte, net als vorig jaar, de wereldtitel op de 500 meter.

“Onze selectiecriteria voor alle internationale titeltoernooien zijn erop gericht om zoveel mogelijk gouden medailles te winnen. In uitzonderlijke gevallen kunnen we rijders aanwijzen, als we denken dat we daarmee de kans op goud kunnen vergroten," licht technisch directeur Remy de Wit de beslissing toe.

"Femke en Joy hebben in Calgary, maar ook bij de World Cups daarvoor in Salt Lake en Quebec City, aangetoond in grootse vorm te verkeren. Echter, we hebben ook gemerkt dat de vele reisbewegingen en jetlags van invloed zijn op de gezondheid van veel rijders. Om zo fit mogelijk aan de start te kunnen staan in Inzell, achten wij het voor Femke en Joy verstandig om samen met hun coaches een ideale route uit te stippelen richting de WK. Of de Nederlandse kampioenschappen daarbij horen, mogen ze zelf bepalen.”

Joy Beune pakt ook nog brons op 1500 meter na goud eerder op de avond: 'Ik dacht: je bent nu toch al wereldkampioen' Joy Beune heeft een heroïsche dag achter de rug op de WK afstanden. Eerder op zondag won ze goud op de 5 kilometer, een paar uur later veroverde ze de bronzen medaille op de 1500 meter, het koningsnummer. Antoinette Rijpma-De Jong werd onttroond als wereldkampioene door Miho Takagi.

Naast Beune en Kok zijn ook Patrick Roest, Marijke Groenewoud, Jutta Leerdam en Jenning de Boo al zeker van een WK-ticket. Bij de NK zijn nog zes startplaatsen te vergeven. Vier bij de mannen en twee bij de vrouwen.