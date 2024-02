WK afstanden | Zoveel prijzengeld levert een medaille op (en het is bepaald geen vetpot)

De WK afstanden zijn momenteel in volle gang in Calgary en de Nederlandse schaatsers gooien als vanouds hoge ogen. Aan de gouden, zilveren en bronzen medailles is prijzengeld verbonden, maar de Internationale Schaats Unie (ISU) wil duidelijk op de kleintjes letten.

Vier dagen lang is het internationale schaatscircus te bewonderen in Calgary. Veel topsporters leggen grote afstanden af om aanwezig te kunnen zijn, maar doen dat vooral voor de eer. Er wordt in totaal om zestien wereldtitels gestreden, acht bij de mannen en acht bij de vrouwen. In totaal wordt er gestreden om... 193.000 euro.

Het prijzengeld per onderdeel

Een gouden medaille op een individuele afstand levert een kleine 5600 euro op, een zilveren zo'n 3700 en een bronzen plak 2800. En de nummer vier? Die krijgt niks. Een medaille op ploegenonderdelen is nog minder lucratief. Dezelfde bedragen worden uitgedeeld, alleen moet je die delen door het aantal ploeggenoten waarmee je rijdt. Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud hielden dus allemaal zo'n 1767 euro over aan hun wereldtitel op de ploegenachtervolging.

De Nederlandse schaatsers hebben doorgaans vrij aardige contracten bij sponsorteams waar ze voor rijden, zodat ze een vast inkomen hebben en de reiskosten zijn gedekt. Voor veel buitenlandse schaatsers geldt dit niet en zou een stevig prijzengeld dus een meer dan welkome bonus zijn. Maar dan blijkt maar weer eens dat schaatsen internationaal een kleine sport is en dat de ISU het geld liever ergens anders uitgeeft.

Prijzengeld Wimbledon

Een vergelijking met andere sporten gaat altijd mank, maar is toch leuk om te doen. Wat te denken van Wimbledon. De winnaar van het prestigieuze tennistoernooi ontvangt 2,75 miljoen euro. Als verliezend finalist mag je nog altijd 1,37 miljoen bijschrijven. Een plek in de halve finale is goed voor zeven ton.

Prijzengeld WK darts en Tour de France

Het WK darts dan? De winnaar krijgt 575.000 euro mee, de verliezend finalist 231.000 en als je in de halve finale wordt uitgeschakeld, verdien je toch nog zo'n 115.000 euro. En de Tour de France, toch een evenement dat niet bepaald bekend staat om zijn hoge prijzenpot? De winnaar mag na drie weken bikkelen 500.000 euro verdelen met zijn zeven ploeggenoten en de staf. De nummer twee in Parijs 200.000 en de nummer drie 100.000.