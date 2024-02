Glimlach gaat niet meer weg bij Femke Kok na wereldtitel: 'Vooral met die tijd ben ik mega blij'

"Een flinke hap uit het Nederlands record, dat is echt supermooi", zei een glimlachende Femke Kok na haar gouden race op de 500 meter op de WK afstanden. Ze declasseerde de concurrentie, maar keek vooral naar zichzelf.

"Het was zo'n opluchting toen ik over de finish kwam", zei Kok na afloop bij de NOS. "Vooral met die tijd ben ik megablij. Superfijn dat ik nu mijn beste race van het seizoen rijdt. En ook nog eens mijn snelste opening ooit."

Kok zat in de laatste rit en wist dus precies wat ze moest rijden om haar concurrentie te verslaan. Min-Sun Kim had de snelste tijd, Erin Jackson was tegengevallen en in Koks rit moest ze tegen de laatste favoriete, Kimi Goetz. "Ik wist niet eens hoe ik de buitenbocht reed. Ik had alleen maar in m'n hoofd zitten dat ik bij Goetz moest blijven. Zo'n laatste rit is dan extra spannend, maar ook heel mooi. Want je weet meteen als je over de finish komt of het genoeg is. En dat was het."

Geen familie

Of deze wereldtitel mooier is dan die van 2023? "Vorig jaar vond ik echt meer bijzonder. In een volgepakt Thialf en met mijn familie op de tribune. Die waren er nu allemaal niet. Maar ik weet zeker dat ze op de bank meegeleefd hebben."