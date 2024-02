Kjeld Nuis werd 'helemaal gek' in hotelkamer na wereldtitel Joy Beune: 'Rende heel hard over de gang'

Afgelopen zondag kwam Joy Beune op de WK afstanden in Calgary op één dag in actie op zowel de 5000 als 1500 meter. Op die eerste afstand troefde ze Irene Schouten af en werd ze wereldkampioen. Ze vierde haar gouden medaille helemaal alleen, in een 'kneiterdonkere kamer'.

Nog geen half uur na haar verrassende wereldtitel op de 5000 meter lag Beune op een massagetafel in een verlaten kamer. Ze was bewust naar een uithoek van de Calgary Olympic Oval gegaan, om fysiek en mentaal tot rust te komen. "We wisten dat daar niemand zou zijn", legt Beune uit. "En dat snap ik wel, want het is er kneiterdonker en best creepy."

Haar gouden medaille kon ze nog niet vieren, want ze moest later op de dag nog een keer in actie komen op de 1500 meter. "Ik probeerde neurologisch even helemaal 'uit' te staan. Geen ruis, zo min mogelijk prikkels. Ik heb dat zeker anderhalf uur volgehouden. En ja, dat was wel even lekker."

Beune maakte alleen een uitzondering voor een paar telefoontjes, met haar ouders, met haar vriend Kjeld Nuis en met teamgenoot en goede vriendin Robin Groot, die in Nederland zit. "Ik zei tegen Robin: 'Ik moet eigenlijk uitstaan, dus ik mag niet opnemen. Maar voor jou maak ik graag een uitzondering.' Robin was ontzettend blij voor mij, maar ze zei: 'Ik zal even rustig doen.' Dat was heel leuk."

Kjeld Nuis werd 'helemaal gek'

Tijdens de slotdag van het WK zat Nuis in een hotel, vlakbij de ijsbaan. Hij werd naar eigen zeggen "helemaal gek" toen hij de prestaties van zijn vriendin zag. "Toen Joy begon aan haar een na laatste ronde heb ik mijn telefoon op bed geflikkerd en ben ik heel hard over de gang gaan rennen", vertelt hij. "Nee, er zijn geen beelden van. Gelukkig was er niemand. Echt supergaaf dat Joy het flikte, er waren wel wat traantjes."

Later op de middag stond Beune aan de start van de 1500 meter. "De 5 kilometer zat nog wel in mijn benen, maar ik voelde wel dat ik even goed had gerust. Bovendien dacht ik: ik ben nu wereldkampioen. Ik kan alles aan."

Beune kwam door een goede slotronde uit op een tijd van 1:52.91, goed voor brons en dus haar tweede medaille in amper drie uur tijd. "Dit was echt een bizarre dag", sprak ze na afloop. "Maar het is een groot succes geworden. Nu is het tijd om een feestje te vieren." Glimlachend: "Nee, dat zal niet in een donker kamertje zijn."