Jutta Leerdam stond de afgelopen maanden in de schijnwerpers over vrijwel de hele wereld. Na afloop van het schaatsseizoen dook ze nog op in de Verenigde Staten, zelfs bij president Donald Trump, en kreeg ze een duur cadeau van vriend Jake Paul. Nu alle hectiek voor bij is, kan ze eindelijk weer eens op vakantie met haar familie. "Na twaalf jaar zijn we terug."

Het schaatsseizoen van Jutta Leerdam zit er inmiddels alweer een tijdje op. Na de Olympische Spelen in Milaan besloot de 27-jarige schaatsster om niet meer in actie te komen tijdens de NK en WK sprint. Maar na de halve wereld te zijn over gereisd, is het voor de atlete van Team Kafra tijd voor wat quality time met haar familie. Bij een bericht op haar Instagram valt te zien dat Leerdam voor de verandering eens een andere wintersport uitoefent.

Wintersport

"De familie Leerdam is na twaalf jaar weer op skireis", schrijft de olympisch kampioene bij een hele collage aan foto's. Te zien valt dat Leerdam met haar familie, én vriend Jake Paul, met volle teugen geniet van een welverdiende wintersport. De plaatjes lijken geschoten te zijn in het Franse Courchevel, dat bekend staat als een skioord voor de jetset. Op de menukaart van het restaurant Bagatelle waar ze lunchen zijn de prijzen aanzienlijk, niet voor iedereen weggelegd.

Succesvol seizoen

Voor de wintersportvakantie had Leerdam reden genoeg na haar succesvolle Winterspelen. In Milaan pakte ze het goud op de 1000 meter, en een zilveren medaille op de 500 meter. Daarmee heeft ze haar carrière vervolmaakt, aangezien al het te behalen eremetaal nu in haar prijzenkast hangt.

Wereldberoemd

Ook in het buitenland bleven de prestaties van de Westlandse niet onopgemerkt. Vooral door haar relatie met bokser Jake Paul, en haar grote bereik op sociale media, was ze voor veel media interessant. Het cadeau wat ze kreeg van haar vriend, een peperdure Brabus G-klasse, ging dan ook de wereld over.

Na afloop van het seizoen dook ze op verschillende plekken op. Zo was Leerdam te zien bij een toespraak van president Donald Trump, die haar zelfs toesprak, en nam ze even rust met haar vriend op een boerderij. Bovendien was ze ook nog een paar dagen op Puerto Rico.

Toekomst Leerdam

Voor het eerst in twaalf jaar heeft Leerdam dus weer eens tijd om met haar familie naar de hoge bergen te trekken. Of ze uitrust in voorbereiding op het nieuwe seizoen, of dat ze te veel went aan haar leven na de Spelen, is onbekend. Leerdam heeft nog niet bekend gemaakt wat haar toekomstplannen zijn.