Jake Paul, de Amerikaanse verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, is luid en duidelijk supporter van president Donald Trump. Omgekeerd lijkt de Amerikaanse leider wel sympathie te hebben voor Paul. Hij gunde Paul een interview, waarin ook Leerdam ter sprake kwam.

Paul was van de week present tijdens een toespraak van Trump in Kentucky. Trump kondigde Paul aan als 'mijn vriend' en zei ook nog over Leerdam dat ze 'een prachtige vrouw' is. Paul stelde dat de Verenigde Staten bij Trump in veilige handen is en dat hij aan de goede kant van de geschiedenis staat.

Interview

Trump blijkt ook nog een half uurtje vrij te hebben gemaakt om een interview te geven aan Paul. Die heeft de resulterende video vrijdagavond op zijn YouTube-kanaal gezet. Enkele onderwerpen die de twee bespreken zijn Pauls boksgevecht tegen Anthony Joshua, de situatie in het Midden-Oosten, het plan om Amerika weer groots te maken en ook Leerdam.

Tegen het einde van het gesprek zegt Trump: "Ik wil nog mijn felicitaties overbrengen aan je verloofde. Dat is ze nu toch?" Dat bevestigt Paul. "Ja, verloofde. Ze is de beste die er is." Even kijkt hij om zich heen, schijnbaar verwachtend dat Leerdam ook in beeld zou komen.

Goud

Trump blijkt de tv aangezet te hebben tijdens de Olympische Winterspelen. "De tegenstanders hadden geen enkele kans. Het was gewoon niet eerlijk, toch?", zegt hij over de rit waarmee Leerdam olympisch kampioene op de 1000 meter werd. Paul is het eens met de president. "Ze is een legende. Het was het geweldigste wat ik ooit heb gezien."

Daarna herhaalt Trump de opmerking die hij ook deed bij zijn speech in Kentucky. "Ze is een geweldig persoon. En ook erg prachtig. Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen, dat een vrouw prachtig is. Dan is je carrière meteen over. Maar ze is prachtig. En ze heeft groots gepresteerd." Glunderend zegt Paul: "Kijk ons nou eens, terwijl we elkaar complimenten geven." En Trump reageert zo: "Dat is toch mooi, als je dat kan doen?"

First lady

Tijdens de rally in Kentucky sprak Trump zijn verwachting uit dat Paul het goed kan doen in de politie. En dat als Paul inderdaad die kant op wil, hij op de steun van Trump kan rekenen. Wie weet wordt Leerdam dan in de toekomst de first lady van de Verenigde Staten.