Jutta Leerdam geniet na haar olympische succes volop van haar vrije tijd in Puerto Rico, maar een onschuldig speelmoment met de hond van Jake Paul zorgde daar voor flinke schrik bij de topschaatsster. Gelukkig kon ze na het moment met de trouwe viervoeter al snel weer lachen.

Na haar succesvolle Olympische Winterspelen, waar ze goud pakte op de 1000 meter en zilver op de 500 meter, besloot Leerdam het schaatsseizoen vroegtijdig af te sluiten. Sindsdien verblijft ze geregeld in de Verenigde Staten en op Puerto Rico met haar verloofde Jake Paul, die op het Caribische eiland woont. Tijdens haar verblijf daar laat Leerdam haar volgers regelmatig meegenieten van haar dagelijkse leven, waarin ze onder meer graag tijd doorbrengt met Thor, de hond van Paul.

Jutta Leerdam schrikt van hond Thor

Diezelfde Thor is ook nu weer het middelpunt van de stories van Leerdam. In de eerste beelden is te zien hoe de golden retriever enthousiast staat te wachten terwijl de topschaatsster met hem speelt. Met kwispelende staart lijkt hij te hopen dat er iets van haar kant komt. "Waiting for me to drop something", schrijft Leerdam bij de beelden.

In een volgende story is te zien hoe Thor zichtbaar geniet van iets lekkers, terwijl Jake Paul van dichtbij filmt hoe Leerdam moet lachen om de hond. Het ontspannen moment krijgt echter een andere wending wanneer de viervoeter haar vermoedelijk per ongeluk lichtjes in de vinger bijt. "Auw, mijn vinger", roept Leerdam geschrokken. Van echte paniek is gelukkig geen sprake. De topschaatsster kan er kort daarna alweer om lachen, waarmee de liefde tussen de twee er alleen maar groter op lijkt te worden.

Tekst gaat verder onder foto

Golden retriever Thor.

Na het schrikmoment is de sfeer al snel weer ontspannen. In latere beelden is te zien dat Leerdam en Paul samen twee flinke hamburgers hebben bereid. Daarmee lijkt het moment met Thor snel weer naar de achtergrond te verdwijnen.

Opvallende woorden Donald Trump

Leerdam stond de afgelopen periode vaker in de schijnwerpers vanwege haar leven met Paul. Zo dook ze afgelopen op tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump, waar de topschaatsster opnieuw volop aandacht kreeg. De president sprak zich eerder al lovend uit over Leerdam. "De tegenstanders hadden geen enkele kans. Het was gewoon niet eerlijk", zei Trump over haar olympische race op de 1000 meter. Ook Paul zelf was destijds vol bewondering. "Ze is een legende. Het was het geweldigste wat ik ooit heb gezien."