Jutta Leerdam geniet na haar olympische succes volop van haar vrije tijd en laat haar volgers daar regelmatig van meegenieten. Dit keer geen ultieme luxe of peperdure cadeaus, maar een opvallend rustig moment op een boerderij, waar de topschaatsster samen met haar verloofde Jake Paul even teruggaat naar de basis.

"Kom ontbijt met mij maken met eieren van de boerderij", opent Leerdam haar TikTok-video, waarin ze even helemaal teruggaat naar de eenvoud van het boerderijleven. De Nederlandse verblijft samen met Paul op een boerderij van een kennis en lijkt zichtbaar te genieten van de rustige omgeving.

Tijdens een ritje over het terrein kan Leerdam haar enthousiasme nauwelijks verbergen. "Waarom zijn kippen zo grappig?", vraagt ze zichzelf hardop af terwijl ze de dieren filmt die achter haar aanrennen. De beelden worden opgenomen vanuit een golfkar, waarin Jake Paul zichtbaar geniet en een duim omhoog steekt.

Vers ontbijt

Niet veel later zien we hoe het stel samen verse eieren verzamelt in het kippenhok. Met een volle eierdoos in haar handen klinkt de olympisch kampioene op de 1000 meter vervolgens enthousiast: "We hebben ze." Ook de lammetjes weten de aandacht te trekken van de Nederlandse wereldster. "Kijk hoe schattig deze lammetjes zijn", zegt ze terwijl ze de jonge dieren filmt.

Terug in huis gaat het stel aan de slag met het ontbijt. Leerdam maakt zogeheten 'Turkish eggs' en laat trots het resultaat zien. "Kijk hoe goed deze eieren eruitzien", vertelt ze terwijl ze de eieren opensnijdt en het eigeel eruit loopt. Het gerecht staat bekend om de romige combinatie van zachte eieren met yoghurt en kruiden, een ontbijtje dat volgens Leerdam perfect past bij de verse eieren van de boerderij.

Opladen na intensief schaatsseizoen

Het tekent de fase waarin Leerdam zich momenteel bevindt. Na haar succesvolle Winterspelen koos de olympisch kampioene ervoor haar seizoen vroegtijdig te beëindigen en vooral rust te nemen. De afgelopen weken verbleef ze veel in de Verenigde Staten en op Puerto Rico bij Paul. Het leven op de boerderij lijkt daar naadloos bij aan te sluiten: even weg van de spotlights en de drukte van het topsportleven.

Toch staat Leerdam ook buiten de schaatsbaan nog geregeld in de belangstelling. Zo dook ze onlangs op bij een bijeenkomst van Donald Trump, waar haar aanwezigheid niet onopgemerkt bleef. De Amerikaanse president sprak zich eerder al lovend uit over de Nederlandse topschaatsster en noemde haar olympische prestaties 'ongelooflijk'.