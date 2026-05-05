Melissa Wijfje kondigde enkele weken geleden haar afscheid aan als topschaatsster. Dat besluit nam ze met 'pijn in haar hart en tranen in haar ogen'. Maar even rustig aan doen, zit er voor Wijfje niet bij. Zij maakt zich op voor een nieuwe uitdaging. Al is de overstap soms moeilijker dan het lijkt.

Melissa Wijfje kondigde in maart aan te stoppen als professioneel schaatsster. Daarmee viel één van haar grote dromen in duigen. Wijfje droomde immers van deelname én een medaille op de Olympische Spelen, maar greep keer op keer naast een ticket. Nu is ze weer volop gelukkig en houdt ze zich bezig met iets totaal anders.

'Magische plek'

Nog tijdens haar sportieve carrière behaalde Wijfje een diploma in de sportmarketing. Daar gaat ze nu iets mee doen bij de Johan Cruyff Academy. Toch heeft ze nog veel herinneringen aan haar schaatscarrière. "Er zijn een paar momenten die me echt zijn bijgebleven", begint een openhartige Wijfje in gesprek met Cruyff Academy.

"Natuurlijk zijn de grote wedstrijden en resultaten bijzonder, vooral mijn nationale titel in 2020 op de 1500 meter", licht de partner van topschaatser Marcel Bosker verder toe. "Dat was heel speciaal omdat heel Thialf vol zat. Het was echt een magische plek." Ook het vele reizen naar bijzondere oorden vond ze erg bijzonder. "Ik denk dat de hele ervaring, in alle jaren topsport gewoon heel bijzonder waren."

'Zo simpel is het niet'

Toch heeft de 30-jarige Wijfje soms nog moeite met de stap van een sportieve naar een maatschappelijke carrière. "Ik denk dat ik nog steeds in die overgang zit, omdat ik nog steeds aan het uitzoeken ben hoe ik alles goed kan invullen", vertelt de ex-schaatsster uit Ter Aar daarover. "Die overgang gebeurt ook niet van de ene op de andere dag. Het is niet zo dat je stopt met sport en meteen een normaal leven begint. Zo simpel is het niet."

Wel wil ze haar voormalige collega's nog iets meegeven. Je moet immers nooit een besluit maken, waar je later spijt van krijgt. "Het is vooral belangrijk dat je zeker weet dat je alles hebt gegeven in je sport en tevreden bent met je besluit. Hier volledig achter staat, ook al is het soms een hele lastige beslissing. Wees nieuwsgierig en houd een open mindset, dat helpt altijd. En vertrouw op je gevoel", besluit Wijfje, die veel zin heeft in haar nieuwe loopbaan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover