Antoinette Rijpma-de Jong pakte op de Winterspelen in Milaan goud op de 1500 meter en zette zo de kroon op haar schaatsloopbaan. Maar er lonkt meer, wellicht over twee jaar in Los Angeles al. Olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As zien het helemaal zitten.

"Antoinette Rijpma-de Jong zou ook hoge ogen in de Tour de France Femmes gooien", legt Hoog voor aan haar oud-ploeggenote Van As in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. Rijpma-De Jong mag dan vooral succes hebben geboekt als schaatsster, ze timmert ook als wielrenster aardig aan de weg en liet weten te dromen van succes op de Zomerspelen van 2028.

Van As kent de dromen van Rijpma-de Jong, maar succes in de Tour de France? “Ik denk oneens", aldus de ex-tophockeyster. "Zij is vooral heel sterk. En in de Tour moet je gewoon heel lang fietsen, heel veel dagen achter elkaar. Dus ik denk eerder dat zij baanwielrenner kan worden. Dat zij daar heel goed in is, want die spieren van haar zijn natuurlijk echt gigantisch, ze is megasterk. Ze heeft het al een keer uitgeprobeerd en dat vond ze heel leuk.”

NK wielrennen

"Rijpma-de Jong gaat wel haar eerste profkoers bij het wielrennen rijden", weet Van As. "Ze is daarvoor opgeroepen en ze heeft vorig jaar ook al het NK wielrennen bij de elite-zonder-contract gewonnen. De echt goede wielrensters doen daar niet aan mee, maar als je als schaatsster dat NK wint, is dat natuurlijk nog steeds hartstikke knap."

"Ze kan dus wel heel goed fietsen en ze kan ook gewoon goed koers rijden. Maar ik denk dat echt hoge ogen gooien bij Tour de France Femmes wel iets te hoog gegrepen is.”

Sandrine Tas

"De Belgische schaatsster Sandrine Tas heeft meegereden in de Belgische wielerklassieker de Waalse Pijl", weet Hoog. "En daar werd ze 57ste op 3,5 minuut van winnares Demi Vollering. Dus die schaatsers kunnen het wel. Ze fietsen natuurlijk ook heel veel in de zomer." Daar is Van As het helemaal mee eens: “Maar dat is één wedstrijd. De Tour de France is natuurlijk heel wat anders.”

Spelen van Los Angeles

Hoog vat het onderwerp samen: "Het advies is dus: focus op het baanwielrennen.” Van As: “Ja, ik zou dat zo vet cool vinden als ze dat gaat doen. Dan zien we haar straks in LA. Net zoals Laurine van Riessen, die van schaatsen naar het baanwielrennen is gegaan. Dat kunnen er maar weinig zeggen.” Ook Hoog ziet het helemaal zitten: “Dat is wel vet.”

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door. In deze aflevering onder anderen aandacht voor het ingrijpende besluit van Xan de Waard, de onrust rond Michel van Gerwen én de internationale ophef rond Jutta Leerdam.

