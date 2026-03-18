TeamNL beleefde grootse successen op de Olympische- en Paralympische Winterspelen. Dat moest natuurlijk worden gevierd. De medaillewinnaars mochten deze week op bezoek bij het Kunstmuseum in Den Haag. Toch was niet iedereen er, onder wie Jutta Leerdam.

Bij zowel de Olympische- als Paralympische Winterspelen boekte Nederland de beste klassering ooit. In Milaan werd TeamNL respectievelijk vierde en negende op de medaillespiegel. De zeven plakken die de para-atleten wonnen, waren een evenaring van het record uit 2018 in Pyeongchang. Zitskiër Jeroen Kampschreur was met drie gouden medailles de absolute ster.

Bij de olympiërs was shorttracker Jens van 't Wout het succesvolst met drie keer goud en eenmaal brons. Hij droeg dus bij aan het recordaantal van tien gouden medailles die in Milaan werden behaald.

Speciaal diner

Net terug van de WK shorttrack sloot Van 't Wout samen met zijn collega's Xandra Velzeboer, Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat en broer Melle van 't Wout aan bij een diner in Den Haag. Daar waren alle Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische- en Paralympische Winterspelen uitgenodigd.

"Het waren zowel voor onze olympiërs als paralympiërs de meest succesvolle Winterspelen ooit", schreef TeamNL bij een reeks foto's op Instagram. "De prestaties zijn gevierd, het seizoen is voorbij. Tijd voor een welverdiende vakantie", sloten ze af.

Jutta Leerdam op skivakantie

De olympische medaillewinnaars poseerden nog samen voor een groepsfoto. Daarbij viel het op dat twee namen ontbraken: Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-de Jong. Best logisch, aangezien Leerdam momenteel met haar familie en verloofde Jake Paul vertoeft in de Franse Alpen voor een wintersportvakantie.

Ook Rijpma-de Jong is niet in Nederland, afgaande op haar Instagram. Samen met haar man is ze op fietsvakantie in een zonnig land. De olympisch kampioene op de 1500 meter plaatste een foto op haar verhaal gehuld in haar Nederlandse driekleur, die ze won voor het NK voor elite wielrensters zonder contract. Die titel won ze afgelopen zomer.

Schaatstoekomst

Rijpma-de Jong zien we volgend jaar terug op het mondiale schaatspodium, bij Leerdam is dat nog geen uitgemaakte zaak. De winnares van de olympische 1000 meter wil vroeg aan kinderen beginnen en vertelde alles te hebben gewonnen wat ze wilde winnen.