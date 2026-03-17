Minister president Rob Jetten keek zijn ogen uit toen hij afgelopen weekend een bezoek bracht aan de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina. De 'baas van Nederland' kreeg dinsdag de eer om de medaillewinnaars en deelnemers te ontvangen en te eren. Daar sprak hij bij Sportnieuws.nl zijn bewondering uit.

"Het was geweldig", blikt de premier van D66 terug op zijn bezoek aan de Paralympische Spelen in Italië. "Vooral de enorme groep oranje-supporters op de tribunes die zoveel lawaai maakten dat ze het boven op de piste konden horen", zegt Jetten met een grijns. TeamNL won zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en een keer brons. De ploeg evenaarde daarmee het recordaantal van de Spelen van Pyeongchang in 2018.

'Ik was onder de indruk'

"Ik was onder de indruk van de teamspirit van de Nederlandse paralympiërs, die elkaar enorm hebben geholpen op weg naar Cortina. Maar ze waren ook super trots op de prestaties die iedereen heeft neergezet. Volgens Jetten keken buitenlanders in Italië met enige jaloezie naar de Nederlandse fans. "De basis voor dit succes werd in het verleden gelegd. De steun van familie, vrienden en supporters is wat mij betreft ook een medaille waard", zei Jetten in Den Haag.

'Daar is maar één woord voor'

De 38-jarige Jetten kent zelf ook een topsportverleden en was voor een ernstige blessure een topatleet. Op de vraag welke olympische sport hij zou beoefenen als dat nog kon, antwoordde hij dan ook niet heel verrassend. "Voor mij zou dat nog altijd atletiek op de Zomerspelen zijn, dat heb ik in mijn jeugd heel fanatiek gedaan. Maar als ik deze dagen de Paralympische Spelen zag en met wat voor een rotvaart mensen van de piste komen... Ik was echt diep onder de indruk van de paralympiërs. Daar is maar één woord voor: topsport."

Topsport bij de 'familie-Jetten'

De topsport speelt nog een belangrijke rol in het leven van de minister president. Zijn verloofde is de Argentijnse hockeyinternational Nicolas Keenan. Vroeger was Jetten zelf een begenadigd hardloper en fungeerde hij zelfs eens als haas voor olympisch marathonkampioen Sifan Hassan.