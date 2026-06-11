Gaat Jutta Leerdam nog door met schaatsen of was het goud en zilver op de Olympische Spelen in Milaan haar laatste kunstje? Die vraag hangt vier maanden na haar laatste finish nog steeds boven de markt. En niemand anders dan Leerdam (27) zelf lijkt het antwoord te weten, in ieder geval niemand binnen schaatsland Nederland.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: Team KaFra, dat Leerdam zelf opzette om de beste omgeving te creëren voor olympisch goud, is niet meer operationeel. Het Algemeen Dagblad maakte een grote ronde langs allerlei mensen en organisaties binnen de schaatswereld en kreeg nergens een eenduidig antwoord. Coach Kosta Poltavets zei geen idee te hebben waar zijn toekomst ligt en teamgenoten Kai Verbij en Ted Dalrymple zoeken hun eigen weg.

Johan de Wit

Johan de Wit, de veelgeprezen Nederlandse coach die in Azië diverse olympisch kampioenen kweekte met Zhongyan Ning en Leerdams grote concurrente Miho Takagi (inmiddels gestopt), durft wel een voorspelling te doen. "Ik denk dat ze sowieso dit seizoen niet meer schaatst”, zegt hij in gesprek met de krant. Hij beëindigde zijn Team Gold in Azië, nam een paar grote namen mee naar Nederland en is nu coach van Team Novus, dat onder hem een doorstart maakte.

"Jutta is natuurlijk niet een standaard sporter, misschien dat ze er wel mee kapt. Maar ik zou het wel jammer vinden als ze stopt, want er stoppen al zoveel goede schaatssters. Dat gaat straks echt ten koste van het niveau", vindt hij. Mocht Leerdam bellen en terug willen keren bij de ploeg waar ze de afgelopen jaren al regelmatig aansloot, dan zou De Wit zeker willen luisteren naar wat haar plannen zijn.

Terugkeer uitstellen?

Fysiek zou Leerdam nog jaren meekunnen, bij de volgende Olympische Spelen zou ze immers pas 31 jaar oud zijn. De Winterspelen in de Franse Alpen zijn nog vier jaar weg, dus haast heeft ze niet. Ze kán volgens De Wit zeker nog wel een jaar overslaan, maar of dat ook slim is? "Dat zal lastig worden, maar als iemand het kan, is Jutta het. Ze heeft er alle middelen en mogelijkheden voor. Ik zou er niet raar van opkijken. En een gaaf verhaal is het natuurlijk wel.”

Leerdam vierde langer dan de meeste schaatsers vakantie. Terwijl haar collega's inmiddels begonnen zijn aan hun trainingsschema's richting het najaar, doet Leerdam vooral waar ze zin in heeft. Zo verbleef ze lang bij haar verloofde Jake Paul in Puerto Rico en dook ze deze week op in Italië voor de opnames van het tv-programma Casa di Beau met de Nederlandse presentator Beau van Erven Dorens en de zanger Gerard Joling. Trainen deed ze op Puerto Rico vooral in de gym. Op skeelers, zoals veel schaatsers in de zomer doen, heeft de wereld haar de afgelopen weken nog niet gezien.

Ze gaf al voor de Spelen aan dat ze weleens zou kunnen stoppen met schaatsen als ze olympisch kampioen op de 1000 meter zou worden. Wellicht dat ze nu prioriteit geeft aan haar droom om een gezin te stichten met haar verloofde Paul. De Amerikaanse influencer kocht recent al een groot landgoed en wil dat helemaal inrichten voor zijn familie.

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