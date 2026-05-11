Shorttrackbroers Melle en Jens van 't Wout gaan een bijzondere samenwerking aan met Schaatsteam Essent. De twee olympisch kampioenen worden geen onderdeel van de ploeg van coach Jac Orie, maar krijgen een aparte status. Dit allemaal om ze te helpen de volgende stap in hun sport te kunnen zetten.

Team Essent benadrukt in een persbericht dat 'de succesvolle broers blijven uitkomen voor de nationale shorttrackselectie (TeamNL Shorttrack) en geen deel uitmaken van Team Essent, maar worden wel op een andere manier verbonden aan de ploeg'. Daardoor zullen ze ook bijvoorbeeld niet in de neonroze kleuren van de ploeg verschijnen.

Hoe ziet de samenwerking er dan wel uit volgens de ploeg? 'In het kader worden Jens en Melle ingezet binnen de marketing- en communicatieactiviteiten van Team Essent en een selectie van haar partners. Team Essent ondersteunt Jens en Melle in hun dagelijkse topsportomgeving, onder meer door het faciliteren van een Cervélo-fiets en Volkswagen, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun sportieve prestaties.'

"Wij zijn heel trots om ons te verbinden aan deze mooie merken en hopen ons ook op deze manier verder te kunnen ontwikkelen op professioneel vlak samen met de aanwezige kennis en toppers binnen Team Essent", aldus Jens en Melle.

De shorttrackbroers spraken na de Olympische Winterspelen in Milaan openhartig over hun doelstellingen voor de komende jaren. Ze willen graag dat hun sport professioneler wordt en dat de toppers betaald kunnen worden, zodat ze tot nog betere sportieve prestaties kunnen komen. De samenwerking met Team Essent is vooralsnog geen onderdeel van die plannen.

In Milaan groeide jongste broer Jens uit tot een fenomeen door drie keer goud en een keer brons te pakken. Grote broer Melle greep met de achtervolgingsploeg ook goud en was individueel goed voor zilver. Die laatste medaille werd door Jens gevierd alsof hij zelf goud had gewonnen. Melle keerde namelijk terug van zwaar blessureleed en piekte op de Winterspelen dus op het juiste moment.

