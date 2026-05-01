Wat een jaar beleeft topshorttracker Jens van ’t Wout. Hij schaatste bij de Olympische Winterspelen in Milaan drie gouden medailles bij elkaar, was ook bij de WK shorttrack een podiumklant en stond tijdens Koningsdag op het ijs met Koning Willem-Alexander. Het leven loopt op rolletjes voor Van 't Wout, maar er zijn ook zat dingen die hem ergeren.

De in Laren geboren en in Canada opgegroeide olympisch kampioen sprak voor een video van een sponsor over zijn ergernissen. Direct trok hij fel van leer tegen de dingen die collega-topsporters graag delen op Instagram.

"Strava in een Instagram-story zetten", blijkt een van de zaken te zijn waar hij zich aan ergert. Hij doelt op het delen van een screenshot van de app Strava, waarmee bijvoorbeeld fietsers en hardlopers hun route en prestaties kunnen delen.

'Dat boeit niemand'

Een andere irritatie is: "Sponsorfilmpjes opnemen met collega's", wat ironisch is, gezien hij nu dus zelf in een sponsorfilmpje zit. "Dan kijk ik nu jullie aan", zegt hij dan ook met een knipoog. En hij schudt vlotjes nog meer ergerlijke zaken uit de mouw. "Ook weer in een Instagram-story je derde matcha latte van de dag delen. Dat boeit niemand. Uitfietsen na een zware training. Je hebt een dag, je hebt een nachtrust. Je herstelt wel."

En zo gaat het door en door, want er blijken veel zaken Van 't Wout dwars te zitten. "Diëten. Tactieken bedenken voor een wedstrijd. Het gaat toch niet gebeuren zoals je het wilt. Oh, dit is een goede voor shorttrack. Uitleggen wat er mis ging in jouw rit. Als het niet om mij gaat en iemand zegt wat er mis ging, dat boeit me niet. Nu ben ik wel mensen aan het afkraken", lacht hij. "Maar maakt niet uit. Ik denk dat diegene ook weet waar het over gaat."

Vriendin

Zijn er nog meer zaken? Ja hoor: "Hoe je dag was. Als je niet mijn vriendin bent en je gaat uitleggen hoe je dag was, dat maakt me echt geen flikker uit. Ik weet niet of ik mag schelden trouwens."

Koning

Na zijn belevenissen op Koningsdag in Dokkum zei Van 't Wout dat de Koning en Koningin Maxima prima uit de voeten konden op het ijs.