De achttienjarige Thijs Wiersma bewees afgelopen zondag van vele markten thuis te zijn. Het multitalent won namelijk de juniorenwedstrijd van Parijs-Roubaix. Dat deed hij zes weken nadat hij nog furore maakte in een andere sport.

Uren voordat Wout van Aert zegevierde in Roubaux, kwam Wiersma al als eerste over de streep. De Nederlander won namelijk de juniorenwedstrijd van 'De Hel van het Noorden'. Wiersma kon niet geloven dat hij zojuist de kasseienklassieker op zijn naam schreef. "Bizar zeg, echt ongelofelijk", zo was zijn reactie te horen.

Topschaatser én renner

Wat zijn overwinning écht ongelofelijk maakte was, naast het feit dat het pas zijn tweede koers van het seizoen was, Wiersma van nature helemaal geen wielrenner is, maar een schaatser. Als junior maakte hij afgelopen winter furore.

Zo was het nog maar zes weken geleden dat Wiersma vier medailles pakte op het WK en ook nog tweede werd in het allround-klassement. Daarnaast verpulverde hij in februari nog het wereldrecord over 3000 meter bij de junioren. Een echt multitalent dus.

'Ik kan het nog steeds niet geloven'

Na afloop van zijn gewonnen wedstrijd in Roubaix legde Wiersma zijn gameplan uit aan Schaatsen.nl. "Als ik heel erg gericht ben op een doel, kom ik in de goede zone terecht. Bij het schaatsen werkt dat precies hetzelfde." Wiersma won uiteindelijk in de sprint, nadat hij eerder al een vluchtpoging onderging.

"Ik besloot vroeg aan te gaan en had al snel twee fietslengtes voorsprong. Vijftig meter voor de finish kwam iemand nog akelig dichtbij, maar ik hield gelukkig stand. Bizar dat het gelukt is. Sinds vorig jaar was dit al mijn doel. En dan ook nog op deze manier: eerst in de achtervolging, daarna in leidende positie, teruggehaald worden en toch de sprint winnen. Ik kan het nog steeds niet geloven."

Wat zijn overwinning nog knapper maakte, was het feit dat Wiersma nog last had van een technisch mankement tijdens de eerste kasseienstrook. "Het foutje met mijn fiets maakte de wedstrijd extra zwaar. Je doet toch een jasje uit bij een achtervolging van twintig minuten. Ik dacht onderweg: dit mag mij niet de koers kosten. Gelukkig is dat niet gebeurd. Uiteindelijk maakt het de overwinning nog mooier."

Toekomst in het schaatsen

Door deze mooie overwinning op de fiets denkt Wiersma er absoluut niet over na om te stoppen met schaatsen. Toch zet hij zien prioriteiten eerst op iets anders: het behalen van zijn havo-diploma.