Het is Mathieu van der Poel niet gelukt om voor de vierde maal op rij te winnen in Parijs-Roubaix. Na pech kwam de Nederlander niet meer in aanmerking op de winst. Uiteindelijk werd het een rechtstreeks duel tussen Tadej Pogacar en Wout van Aert. In een sprint pakte Wout van Aert eindelijk zijn overwinning in een kasseienmonument.

Het duurde even voordat de koers echt op gang kwam. Tal van pogingen om in de vroege vlucht te zitten, liepen spaak. Vooral door het moordende tempo van het peloton, dat in het eerste uur bijna 54 km/uur gemiddeld reed. Daardoor werd het zeer lastig en lukte het uiteindelijk zelfs helemaal niet om een kopgroep te realiseren.

Pogacar op neutrale fiets

Na een tijdje splitste het peloton in tweeën met alle favorieten nog voorin. Het was nota bene Pogacar, die bij winst de vierde renner ooit zou zijn die alle monumenten weet te winnen, die als eerste pech kreeg. Tot overmaat van ramp zat zijn volgwagen helemaal niet in de buurt. Daardoor moest de Sloveen twee kasseienstroken rijden op een neutrale Shimano-fiets. Dat leek hem echter niet te deren, want met hulp van zijn ploegmaats had hij het gat van ruim dertig seconden binnen no time weer dicht gereden.

Pech voor Van der Poel

Maar toen sloeg het noodlot toe voor Van der Poel. De winnaar van de laatste drie edities kreeg op een vervelend moment een lekke band. Hij kreeg wel snel een fiets van teamgenoot Jasper Philipsen, maar daar kon de Nederlander niet op fietsen. Philipsen gebruikt namelijk al het hele jaar een nieuw prototype fietspedalen, waar de schoentjes van Van der Poel niet in pasten. Daardoor moest hij met lede ogen aanzien hoe de concurrentie wegsnelde.

Titanenstrijd

Er vormde zich een kopgroep met Pogacar, Van Aert en onder meer ook oud-wereldkampioen Mads Pedersen. Maar na een rappe demarrage van Pogacar op een van de kasseienstroken, was het alleen Van Aert die hem kon blijven volgen. Van der Poel kwam steeds iets dichterbij, maar zou nooit op minder dan twintig seconden achter zijn eeuwige rivalen komen. Het werd dus een man-tegen-mangevecht tussen de Sloveense veelvraat en de renner uit Antwerpen.

Gebroederlijk samen kwamen de twee kemphanen binnenrijden op het Vélodrome. Uiteindelijk ging Van Aert er als eerste vandoor en snelde naar de winst. Hij wint Parijs-Roubaix en maakte zijn grote droom daarmee waar. Hij won na bijna zes uur koers op zeer hoog niveau. Pogacar moet nog even wachten om zijn bingokaart van de wielermonumenten compleet te maken. Het is bovendien voor het eerst dit jaar dat de Sloveen een wedstrijd verliest. De derde plaats was voor de Belg Jasper Stuyven, voor Van der Poel.