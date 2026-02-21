Nederlands schaatstalent (17) maakt indruk met wereldrecord

Nederland heeft op de Olympische Winterspelen weer eens bewezen een succesvol schaatsland te zijn en er is ook al weer nieuw talent in aantocht. De 17-jarige Thijs Wiersma verraste zaterdag tijdens de World Cup voor junioren in Inzell met een record.

Hij verbrak het wereldrecord junioren op de 3000 meter. Met zijn tijd van 3.40,03 was hij net iets sneller dan de 3.40,14 van Allan Dahl Johansson. De Noor vestigde het record op 2 maart 2018 in Salt Lake City, toen hij 19 jaar was. Het persoonlijk record van Wiersma op de 3000 meter stond op 3.40,82.

OKT

De 3000 meter wordt bij de senioren niet door mannen verreden als wedstrijd, wel als training. De 17-jarige Nederlands allroundkampioen bij de junioren deed eind december wel op de 1500 meter en 5000 meter mee aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Op beide onderdelen reed hij toen een persoonlijk record (1.49,25 en 6.27,81). Op de middellange afstand werd hij echter wel laatste. Op de 5000 meter werd hij zestiende.

Er blonken nog meer Nederlanders uit op de World Cup junioren in Inzell. Twee landgenoten zetten ook mooie tijden neer op de 3000 meter. Ede Kortlever werd derde met 3.42,44, terwijl Sem Spruit een tijd van 3.45,03 klokte. Bij de vrouwen veroverde Jasmijn Veenhuis zilver op de 3.000 meter in 4.09,31

Winterspelen

De toekomst ziet er dus rooskleurig uit voor Nederland, dat een succesvolle Winterspelen achter de rug heeft. Op de slotdag van het schaatsen zorgden Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud beiden nog voor een gouden medaille voor TeamNL. In totaal staat Nederland nu op tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen plakken. Daarmee staan 'we' derde op de medaillespiegel achter Noorwegen en de Verenigde Staten. Nederland veroverde nog nooit zoveel gouden medailles op de Winterspelen.