Nils van der Poel (29) veroverde de schaatswereld, pakte in twee seizoenen de allergrootste prijzen en verdween weer. De grote ster van de Olympische Winterspelen in 2022 liet sindsdien weinig van zich horen. Zijn trainer van destijds wil wel praten.

De Zweedse superstayer werd in 2021 wereldkampioen op de 5000 en 1000 meter, zette wereldrecords neer op die afstanden en veroverde een jaar later tweemaal oympisch goud. Hij nam afscheid met goud op het WK allround en vervolgens goud bij de World Cup Finale in maart 2022 te Heerenveen.

Duurvermogen

Pas 25 jaar was Van der Poel toen. Hij kon nog minstens twee Olympische Spelen mee. Maar hij had gedaan wat hij wilde doen. In het gratis e-book 'How to skate a 10 k' tekende hij op, dat hij zichzelf jarenlang extreem heeft afgemat om in de conditie te geraken waarmee hij al die gouden plakken bij elkaar kon schaatsen. Langlaufen, duurlopen, wielrennen: Van der Poel greep het allemaal aan om zijn fysieke motor op te voeren. De rek was er simpelweg uit na die eenzame jaren met extreme trainingsarbeid.

Daarna dook hij nog het lezingencircuit in, veranderde hij zijn naam in Nils Svensson en waren er nog wat onheldere zakelijke activiteiten. En daarna was het stil. En het bleef stil. Een van de grootste schaatshelden ooit had simpelweg geen interesse meer in leven in de spotlights. Online laat hij niks van zich zien en interviewaanvragen wimpelt hij af.

Johan Röjler

Ex-coach Johan Röjler zegt in gesprek met de Volkskrant dat Van der Poel, zoals we hem voor het gemak noemen, niet zo hecht aan status en aanzien. "Nils is niet materialistisch", legt hij uit.

Ook heeft hij een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Vandaar dat Van der Poel uit zijn wiek schoot, toen hij las dat de Nederlandse schaatsbond zich bemoeide met de ijskwaliteit bij de Spelen van 2022 in Beijing. Van der Poel had het idee dat er sprake was van corruptie, dat het ijs werd afgestemd op wat de Nederlandse schaatsers fijn vinden. "Ik weet nog dat andere landen ons bedankten voor wat we deden", zegt Röjler. "En later zei iemand tegen mij: als een grote bond zulke uitspraken doet, maakt het dat kleinere landen zich nog kleiner voelen. Dat is het kwalijke."

Zweden

Zweden had ook deze Spelen van 2026 willen organiseren. In dat geval zou er een ijsbaan worden gebouwd in Stockholm. En dan was er een kans geweest, dat Van der Poel wel een doel voor ogen zou hebben. "Dan hadden zijn toekomstplannen er wellicht anders voor gestaan", besluit Röjler.