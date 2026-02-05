Zet een kleine 3000 afgetrainde en uitzinnige atleten bij elkaar, dan vliegen de vonkjes door de lucht. Bij de Olympische Winterspelen in Italië zal er een hoop worden geflirt tussen de 1533 mannelijke en 1338 vrouwelijke olympiërs (en in andere combinaties).

Sommige atleten komen naar Milaan of Cortina d'Ampezzo met hun partner en eventuele kinderen. Anderen laten hun gezin thuis achter en focussen zich puur op presteren en verder geen gekkigheid. Maar er zitten ook olympische sporters tussen, die single zijn en het er goed van willen nemen.

Sophia Kirkby

Eén van hen is de 24-jarige Sophia Kirkby. De Amerikaanse rodelaarster verkondigt op Instagram gretig dat ze tijdens de Olympische Winterspelen open staat voor een nieuwe vlam of gewoon wat gezelligheid. "Ik reis nu naar Italië", schrijft ze in een story. "Ik zal al mijn datingapps aanzetten."

Valentijnsdag

Tijdens haar reis omschreef ze zichzelf ook nog als 'de meest begeerde olympische vrijgezel'. Ze schrijft: "Het is zo opwindend om het olympisch dorp te bereiken. Ik ga jullie het leven tonen van een olympiër die aan het daten is tijdens de Spelen. Kijk er maar naar uit!"

"De timing is perfect, want Valentijnsdag valt in het midden van de Spelen. Als ik met mannen een date heb, zal ik daarna aan de meiden vragen wat ze van hen vinden. Ik zal dan wel hun gezichten en leeftijden op hun datingprofiel vervagen."

'Ik ben te Zweeds'

De Zweedse rodelaarster Tove Kohala is bevriend met de Amerikaanse. Expressen vroeg aan Kohala of ze ook op jacht gaat naar liefde tijdens de Spelen. "Ik denk het niet", zegt ze.