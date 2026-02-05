Voor Merel Conijn is het olympische debuut heel dichtbij. De 24-jarige schaatsster rijdt deze Olympische Winterspelen twee afstanden en de 3000 meter staat aankomende zaterdag op het programma. In gesprek met Sportnieuws.nl kijkt ze reikhalzend uit naar haar vuurdoop, maar geeft ze ook toe nerveus te zijn.

"Het is tot nu toe heel gezellig", merkt ze op als haar gevraagd wordt naar haar eerste Italiaanse ervaringen. Conijn trainde al op het ijs in Milaan en is inmiddels neergestreken in het olympisch dorp. Dat bevalt vooralsnog uitstekend. "Het is gewoon gezellig. Het is een bijzonder evenement, dit maak je niet vaak mee."

President in olympisch dorp

De olympische vuurdoop bevalt dus prima voor Conijn. Naar eigen zeggen heeft ze veel zin in haar 3000 meter en is ze heel bewust van het feit dat ze op de Spelen staat. "Er komt veel op je af. Het is een hele happening, vandaag de Italiaanse president die in het dorp kwam met alle bewaking die er bij staat te kijken. Dat ontgaat je niet."

De zenuwen zijn vanzelfsprekend flink aanwezig. "Dat merk je aan je hele lichaam. Je bent gewoon een beetje onrustig." Conijn vindt het daarom ook wel prettig dat ze op de eerste schaatsdag meteen in actie mag komen. "Dan heb je het maar meteen gehad, dan heb ik ook nog even de tijd om eventjes van de Spelen te genieten. Ik denk dat dat pas echt kan als je klaar bent."

Aankomende zaterdag doet ze voor het eerst mee, samen met landgenotes Joy Beune en Marijke Groenewoud. Conijn hoopt op succes op de 3000 meter, maar de concurrentie is niet mals

Eerder als reserve op de Spelen

De 24-jarige Conijn komt dit weekend in actie op de 3000 meter. Vijf dagen later moet ze wederom laten zien wat ze waard is. Dan rijdt ze de 5000 meter. Vier jaar geleden was ze dus ook op de door corona gedomineerde Spelen in Beijing, maar kwam ze als reserve niet in actie.