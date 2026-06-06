Begin juni kwam naar buiten dat ex-topschaatser Rintje Ritsma (56) de bondscoach blijft. De meervoudig wereldkampioen was op de dag dat de KNSB dat communiceerde echter met hele andere dingen bezig, blijkt uit zijn socials.

Na evaluatie met schaatsbond KNSB is overeengekomen dat Ritsma veranwoordelijk blijft voor de team pursuit, de massastart en de teamsprinters voor een periode van vier jaar. Dat is dus tot en met de Olympische Spelen van 2030 in de Franse Alpen, waarbij het langebaanschaatsen mogelijk in Thialf georganiseerd gaat worden.

Honden met schaatsnamen

Dat werd allemaal op maandag 1 juni bekend, tevens de dag waarop Ritsma een grappig berichtje tegenkwam op Facebook en dat doorplaatste op zijn eigen account. Het gaat om een oproepje: vier honden worden aangeboden. De originele plaatser van het bericht schrijft: "Is het niet een mooi kwartet? Ze zijn allemaal nog op zoek naar hun gouden huis."

De reden dat Ritsma een forward gaf aan het bericht, lijkt te zijn dat de honden zijn vernoemd naar topschaatsers: Ids, Jenning, Kjeld en Rintje. Oftewel Ids Postma, Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Rintje Ritsma. Allemaal schaatshelden met karrevrachten aan medailles, waarvan vele gouden.

Zullen we Jenning de Boo adopteren?

In de reacties worden er geintjes gemaakt. Iemand schrijft: "Ga je jezelf adopteren? Of liever commando's aan Kjeld geven?" En: "Hoe eigenwijs moet een Rintje-teckel wel niet zijn dan?" Ritsma's vriendin Baukje de Vries laat ook van zich horen: "Zullen we Jenning dan maar adopteren?"

Marianne Timmer

Schaatskampioene Marianne Timmer is verheugd dat Ritsma aanblijft als bondscoach. Ze schreef op haar socials: "Ik was op de Spelen een van de weinigen die positief over hem was. Het is geen makkelijke rol, omdat hij moet werken met een samengesteld schaatsgezin. De schaatsers hebben op die onderdelen allemaal andere achtergronden, met ploegen die allemaal een andere koers willen varen."

Timmer was op de Spelen aanwezig als verslaggever namens Sportnieuws.nl en zag van dichtbij dat de turbulente periode ook impact had op Ritsma. "Hij zag er best gestrest uit. Het waren ook geen makkelijke situaties."

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