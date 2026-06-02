Het was een emotionele dag in huize-Bergsma maandag. Heather Bergsma-Richardson, de vrouw van de Nederlandse topschaatser, vierde namelijk de eerste verjaardag van haar moeder sinds zij vorig jaar kwam te overlijden. Met haar eigen kinderen stond de voormalig schaatsster stil bij haar moeder.

'Fijne hemelse verjaardag mama, we zullen altijd van je houden', schrijft de Amerikaanse op haar Instagram met een foto van de lucht. Een story later zitten haar kinderen Brent en Barbara aan een stukje roze taart en genieten ze daar zichtbaar van. Vorig jaar op 18 mei overleed Patricia Jeanene Richardson op zestigjarige leeftijd, twee weken voordat ze 61 zou worden. Op 1 juni 2026 zou ze 62 jaar zijn geworden.

Heather Bergsma schreef toen een emotionele post. "Hou alsjeblieft mij en mijn familie in gedachten tijdens jullie gebeden, terwijl we proberen door deze moeilijke tijd te komen. Ik kan de woorden niet vinden en ik weet niet of ik ze ooit kan vinden." Ook bedankte ze iedereen voor de steun na het overlijden van haar moeder op 18 mei 2025.

Op de in memorial-pagina van haar moeder werd Patricia omschreven als een vrouw die haar hele leven in de klantenservice-branche werkte. 'Ze was gedreven om anderen te helpen en ze liet iedereen zich speciaal voelen. Ze hield van haar dochters en kleinkinderen, ze verwende ze en maakte grapjes om de sfeer te verlichten als het zwaar werd. Ze hield ook van reizen en haar favoriete vakantiebestemming was het strand. Ze genoot ervan om buiten te zijn, te wandelen met haar zussen en gewoon bij het zwembad te liggen.'

Gouden Bergsma

In het eerste jaar sinds haar overlijden is er veel gebeurd in het leven van haar dochter Heather. Zij zag haar man in Milaan het goud pakken namens Nederland op de mass start in een ongekende stunt. Jorrit Bergsma reed met een onbekende Deen weg van het peloton en bleef weg. Zodoende mochten hij en Viktor Torup het goud en zilver verdelen. Op de tien kilometer verraste de oude rot ook nog eens met brons.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover