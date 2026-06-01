Schaatsbondscoach Rintje Ritsma heeft nog één keer teruggeblikt op de rel die ontstond op de Olympische Winterspelen in Milaan rondom de ploegenachtervolging bij de mannen. Marcel Bosker werd in de halve finael en de strijd om de derde plaats geslachtofferd voor Jorrit Bergsma en in die samenstelling werd er naast een bronzen medaille gegrepen. Bosker verliet voor de rit al boos de ijshal en de rel was geboren. Ritsma is hard in zijn kritiek.

Bosker kon het niet verkroppen dat hij was gepasseerd voor de rit om de bronzen medaille, nadat hij eerder op de dag ook al in de halve finale niet mocht rijden, en verliet de schaatshal in Milaan nog voordat de race om brons plaatsvond. Dat schoot bij Ritsma in het verkeerde keelgat, zo laat hij ook maanden na het incident nog blijken. "Ik moet soms sportieve keuzes maken. Maar als we van tevoren afspraken maken waar iedereen mee akkoord gaat, moet je ook bij de ploeg blijven als je het een keertje niet ergens mee eens bent", zegt Ritsma in gesprek met De Telegraaf.

Met Bosker, die alleen in de kwartfinales in actie kwam, heeft de schaatsbondscoach sindsdien niet meer gesproken over het incident. "Nee. Maar hij heeft daar meer last van dan ik. Hij moet presteren, ik ook. En niet uit irritatie handelen. Een gesprek tussen ons lijkt me op z’n plek, maar dat initiatief moet dan wel van hem komen. Ik ga trouwens op korte termijn bij alle teams langs, met alle coaches praten. Want ik ben nog in gesprek met de KNSB over een iets andere structuur voor de komende jaren. Daar kan ik nu nog weinig over zeggen, dat wil ik eerst bespreekbaar maken.’’

De ploegenachtervolging zit, zeker bij de mannen, in een dip. Waar het voorheen een van de beste afstanden van Nederland was, wordt ons land de afgelopen jaren voorbijgestreefd door landen als de Verenigde Staten, Italië en Frankrijk. Ritsma verwees in Milaan en daarvoor ook al naar het feit dat de Nederlandse schaatsers allemaal bij andere ploegen zitten en het dus praktisch onmogelijk wordt om samen te trainen. Over vier jaar zijn de volgende Winterspelen in de Franse Alpen en wordt het langebaanschaatsen waarschijnlijk in Thialf (Heerenveen) gehouden. Dan moet Ritsma zichzelf weer bewijzen op het allerhoogste niveau.

