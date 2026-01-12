De vrieskou van de afgelopen dagen zorgde voor een hoop plezier bij natuurijsliefhebber. Onder hen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. En zij zagen dat ook schaatsicoon Erben Wennemars er helemaal gelukkig van werd.

Hoog en Van As genoten van het filmpje van Wennemars, die via zijn sociale media liet zien hoe hij dolblij over het natuurijs in zijn woonplaats Dalfsen gleed. “Hij was natuurlijk helemaal in de gloria. Dan versta je hem bijna niet meer, zo enthousiast is hij”, lacht Van As, die vriendin van Sven Kramer, een oud-ploeggenoot van Wennemars. “Maar wel heel leuk.”

Hoog lachend: “Hij had een hele koude mond, dat zag je. Hij praatte met die mond helemaal zo stil.” Van As: “Het was ook echt heel erg koud, echt ijskoud. Maar het ijs op het baantje van de van IJsclub de Stokvisdennen was helemaal ready to go. Dus hij riep iedereen op om te komen.”

'Wak, wak!'

“Zou jij dat dan doen?", wil Van As van haar oud-ploeggenote weten. "Stel je voor je, Je bent helemaal trots dat de ijsbaan open is bij jouw ijsclub. Zou je dan iedereen oproepen? Of denk je: ja, de mazzel, ik hou de ijsbaan lekker voor mezelf!” Hoog lachend: “Dat laatste! Ik ga lekker zelf. Ja, blijf lekker allemaal weg. Ja tuurlijk. Ik wil lekker in mijn eentje schaatsen."

Hoog heeft duidelijk een voorkeur voor rust en ruimte op het ijs: "Ja joh, ik vond het gister ook erg druk bij ons achter. Ik dacht: ik ga niet schaatsen hier.” Van As nog altijd lachend: “Je moet gaan roepen: ‘wak, wak!’” Dat zal mensen ongetwijfeld afschrikken.

Balen van de dooi

De lage temperaturen in Nederland waren maar van korte duur en maandag smolt het ijs weer razendsnel. Van As: “Ik vind het altijd zo jammer dat de dooi dan weer zo heftig intreedt hier, dat het dan maar weer een dag is.” Hoog: “Nu ligt er zo'n laag water bij ons in de straat.” Van As: “Dit is het allergoorste wat er is.”

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week uiteraard volop aandacht voor alle onrust op de EK afstanden, met hoofdrollen voor Rintje Ritsma en Tim Prins. Ook onder meer de klachten van de moeder van Joep Wennemars, de mogelijke rol van Estavana Polman bij Ajax en dé sensatie van de Winterspelen komen aan bod. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder: