Jutta Leerdam kreeg schaatstempel Thialf vorige week helemaal stil met haar valpartij op de 1000 meter tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. De schrik zat er goed in bij het publiek, maar de gevolgen bleven uiteindelijk zeer beperkt. De Westlandse schaatstopper gaat gewoon op twee afstanden naar de Spelen en haalde opgelucht adem.

Hét doel van de Leerdam in haar schaatsloopbaan is een gouden olympische medaille op de 1000 meter. Daarvoor diende ze zich eerst nog wel even te kwalificeren via het OKT. En dat leek dus helemaal mis te gaan. Alleen de eerste drie vrouwen op die afstand kregen een ticket en door haar val hoorde de tweevoudig wereldkampioene daar niet bij.

Uiteindelijk kwam het allemaal goed dankzij een overtuigende 500 meter én de befaamde matrix. Aangezien er maar negen verschillende Nederlandse schaatsster naar de Spelen mogen én de derde plek op de 1000 niet al te hoog werd aangeschreven in de matrix, viel Naomi Verkerk af en kwam er een plek vrij voor Leerdam.

'Zo dankbaar'

"Wat me het blijst maakt, is dat dit niet ten koste gaat van een andere vrouw", bekende Leerdam na afloop. "Ik ben er zo dankbaar voor dat alles goed is gekomen. Milaan, ik kom eraan."

Ook voormalig tophockeyster Ellen Hoog heeft de opmerking van Leerdam gezien en haalt die aan in de podcast die ze samen met Naomi van As elke week maakt voor Sportnieuws.nl. "Ik ben wel benieuwd of alle schaatsers zich daar lullig bij zouden voelen", vraagt Van As zich af. "Dat denk ik natuurlijk niet."

"Als ze zich ten koste van iemand hadden geplaatst?", reageert Hoog. "Nou, Marcel Bosker stond natuurlijk ook met de tranen zijn ogen een interview te geven." Hij werd aangewezen voor de ploegenachtervolging en dat ging ten koste van zijn teamgenoot Tim Prins. "Dat kan ik me heel goed voorstellen", aldus Van As over de emoties bij Bosker. "Zo is hij waarschijnlijk ook."

'Een concurrent minder'

"Maar stel je voor: jouw grote concurrent valt eruit", oppert Van As. "Dan vind je het voor hem persoonlijk misschien wel zuur, maar er zit ook een topsporter in je. Je wil gewoon winnen en goud pakken. Dat is een concurrent minder."

"Het is misschien een beetje vergelijkbaar met een selectiemoment in het hockey", overweegt Hoog. Daar kan Van As zich wel in vinden: "Je bent teamgenoten, maar als jouw concurrent afvalt en jij gaat mee, dan ben je blij voor jezelf." Dat moet Hoog beamen.

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.