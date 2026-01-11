Ze had er zin, zo vertelt Renate Wennemars. De vrouw van schaatsicoon Erben Wennemars én de moeder van de huidige wereldkampioen Joep verwachtte een leuke middag bij de officiële overdracht van de olympische atleten aan het NOC*NSF. Ze kwam echter van een koude kermis thuis.

Joep Wennemars wist zich eind december op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf op maar liefst drie afstanden te plaatsen voor de Winterspelen in Milaan. Op zowel de 500, de 1000 als de 1500 meter. Zijn moeder had het niet aangedurfd om vooral af vliegtickets en kaartjes te kopen voor de Spelen, zo schrijft ze in haar column in De Stentor. "Want dat was de Goden verzoeken, meenden we."

De verwachting was dat tijdens de bijeenkomst in Thialf het een en ander verteld zou gaan worden over hoe de familie van de atleten het nodige kon regelen. "We kregen te horen dat we zelf accommodatie kunnen regelen via Booking en AirBnB", schrijft Wennemars. De tickets kunnen ze kopen met een beetje korting, met een maximum van vier kaartjes per atleet per onderdeel.

Gesteund, begeleid, getroost

Wat Wennemars betreft hadden ze de informatie die gegeven werd 'ook op de mail kunnen zetten'. "Met het geld dat was uitgespaard, hadden ze dan alle ouders in elk geval twee tickets kunnen aanbieden voor de wedstrijd van hun kind."

"Want zijn het uiteindelijk niet de ouders die hun kind al die jaren hebben gesteund, begeleid, getroost?", aldus Wennemars. "Die met dat kind mooie, maar ook nare momenten hebben beleefd? Al deze ‘friends and family’ mogen straks op geheel eigen kosten naar de Spelen."

Een feestje voor iedereen

Wennemars stelt dat een kaartje voor het shorttracken minstens 300 euro kost. Een onderdeel waar de Wennemarsjes extra in geïnteresseerd zijn, omdat de vriendin van zoon Joep, Suzanne Schulting, geselecteerd is om ook op de korte baan deel te nemen.

Ondanks de tegenvaller is Wennemars positief, het geeft volgens haar verder niks dat de stemming er niet echt in wilde komen tijdens de middag in Thialf. "Als het in februari maar een feestje wordt. Voor iedereen. Zin in."