Het vroor in Nederland flink in de nacht van zaterdag op zondag. Dat zorgde zondagmorgen voor een dolblije Erben Wennemars. De schaatsfanaat bracht met een enorme lach op zijn gezicht naar buiten dat er in Dalfsen voor dat er geschaatst kon worden op de buitenijsbaan.

'Jaaa! Kijk eens! Kijk eens!', roept Wennemars met een grote lach op zijn gezicht in een video voor Instagram. 'IJs op de ijsbaan in Dalfsen. De mooiste ijsbaan van Nederland. We gaan vandaag schaatsen! Ja, ja, het gaat door.' De voormalig wereldkampioen en olympiër roept aan iedereen op om naar de schaatsbaan van de IJsclub Stokvisdennen te komen.

Ook de kinderen van Wennemars groeiden op in Dalfsen. Zoon Joep heeft het talent van zijn vader overgenomen, want hij is de regerend wereldkampioen op de 1000 meter. Het is niet duidelijk of hij zondag ook kan genieten van het natuurijs in Overijssel, want hij is in voorbereiding op de Olympische Spelen.

Sven Kramer

Wennemars staat uiteraard bepaald niet alleen in zijn enthousiasme over natuurlijk. Zijn post wordt geliked door onder meer oud-collega Sven Kramer, die zelf ook op natuurijs te vinden was. Ook zoon Joep Wennemars en diens vriendin Suzanne Schulting reageerden met een hartje.

Joep Wennemars

Joep Wennemars is de enige Nederlandse man die zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op drie individuele afstanden wist te plaatsen voor de Olympische Spelen: de 500, 1000 en 1500 meter. Dat lukte Femke Kok bij de vrouwen.

Moeder Renate Wennemars sprak zich dit weekend nog uit over de gang van zaken rondom de Olympische Spelen. Daar wil zij niet alleen haar zoon Joep aanmoedigen, maar ook schoondochter Suzanne Schulting. De vriendin van Wennemars doet mee aan de 1000 meter (langebaan) én aan de 1500 meter als shorttrackster.

'Op eigen kosten naar de Spelen'

Moeder Wennemars kreeg bij de overdracht van de olympische atleten te horen dat de families zelf op zoek moesten naar hotels, AirBnBs én tickets. Ze krijgen enkel een beetje korting op de kaarten van de olympische wedstrijden:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.