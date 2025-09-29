Topschaatser Joep Wennemars kende vorig jaar een ongekende climax aan het einde van het seizoen. Als een 'surprise' werd hij wereldkampioen op de 1000 meter. Nu hoopt de zoon van Erben Wennemars zijn kunststukje te herhalen op de Olympische Spelen van Milaan. ''Ik had het eigenlijk op gevoel gedaan.''

Wennemars kwakkelde tijdens vorig seizoen nog met een aantal vormdipjes. Maar tijdens de WK afstanden in Hamar viel alles op zijn plek voor hem, zo vertelt Wennemars tegen Sportnieuws.nl. ''Ik wist wel gewoon de dagen voor de wedstrijd van: hè fuck, ik voel me in één keer gewoon goed.''

'Surprise'

Zijn wereldtitel kwam voor Wennemars ook als een surprise. Hij ging dan ook onbevangen de race in. ''Ik dacht van: ja fuck het allemaal, ik ga me helemaal nergens meer druk over maken. Hierna is het seizoen klaar en we gaan gewoon zien wat eruit komt.''

'Had ik dat moeten doen?'

Zijn goede gevoel en onbevangenheid resulteerde dus uiteindelijk in een wereldtitel. Toch besloot Wennemars de manier hoe hij precies die race had voorbereid, niet te documenteren. "Had ik dat moeten doen? Ik denk dat het uiteindelijk goed is dat ik het op gevoel heb gedaan.''

Wennemars legt dus de sleutel bij het gevoel in zijn lichaam. ''De reden dat het dan lukt, is dan toch dat mijn lichaam dan weet; nu moet ik er staan en laten zien wat ik in me heb. Dat bleek achteraf meer dan dat ik gedacht had.''

'Revanchegevoelens'

Uiteindelijk had de wereldtitel het seizoen van de 22-jarige schaatser van Team Essent gered. ''Zonder die titel was het toch een seizoen van frustratie", aldus Wennemars. Toch had hij zonder de titel er ook iets positiefs van kunnen maken. ''Dan had ik er wel natuurlijk nog meer revanche gevoelens bij gehad nu.''

Dromen van Goud met Joep Wennemars

Joep Wennemars schoof onlangs ook aan in de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer. De voormalig topschaatsster gaat in aanloop naar het olympische seizoen in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. Wennemars vertelt over zijn voorbereiding op het belangrijkse schaatsjaar en gaat in op zijn band met trainer Jac Orie, vader Erben en geliefde Suzanne Schulting. De aflevering is hieronder te bekijken en is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.