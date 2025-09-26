Joep Wennemars won afgelopen seizoen verrassend de wereldtitel op de 1000 meter en dus is hij ook één van de kanshebbers om komend jaar in Milaan goud te pakken op de Olympische Winterspelen. De schaatser van Team Essent moet zich echter eerst nog zien te plaatsen en de concurrentie in Nederland niet mals. Zo moet hij onder meer zien af te rekenen met drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis.

Wennemars mengde zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker in de top bij de grote wedstrijden, maar zijn definitieve doorbraak volgde op 15 maart 2025. De rijder van Team Essent rekende op de 1000 meter bij de WK afstanden verrassend af met topfavorieten als Jenning de Boo, Jordan Stolz en Nuis. In aanloop naar het olympische seizoen merkt Wennemars dat zijn status anders is, maar hij weet ook hoe snel dat weer kan veranderen door de stevige concurrentie in Nederland.

"Ik ben echt niet de enige op wie de pijlen gericht zijn", vertelt Wennemars in gesprek met Sportnieuws.nl bij de presentatie van zijn schaatsploeg Team Essent. "Er zijn veel goede schaatsers in Nederland op dit moment. Daar ben ik er zeker één van, maar iedereen weet dat het geen gelopen race is en dat de spanning straks om te snijden zal zijn. Het is aan mij en de anderen om dat te omarmen en de strijd aan te gaan."

'Dat is iets waar ik van droom'

De 22-jarige Wennemars strijdt vooral met 'jonkies' als De Boo (21), Tim Prins (22) en Merijn Scheperkamp (25), maar zal ook moeten zien af te rekenen met oudgediende Kjeld Nuis. De 35-jarige rijder van Team Reggeborgh werd al driemaal olympisch kampioen, maar toch spiegelt Wennemars zich niet aan hem.

"Ik vind Kjeld een hele goede schaatser, maar hij is niet iemand aan wie ik me moet spiegelen", aldus de regerend wereldkampioen op de 1000 meter. "Hij is ouder en zit in een andere fase. Ik zit meer aan het begin en hij aan het einde. Ik heb respect voor hem, maar geen ontzag. Kjeld heeft fantastische prestaties gehad en dat is iets waar ik van droom, maar er zijn heel veel concurrenten."

Stap voor stap

Voor alle topschaatsers zijn de Olympische Winterspelen het grote doel, maar als Nederlander is het al een hele opgave om je daarvoor te kwalificeren. Wennemars bekijkt het de komende maanden dan ook stap voor stap. "Mijn doel is om er alles aan te doen om er bij het OKT (Olympische Kwalificatietoernooi) te staan, ik hoop daar het beste van mezelf te kunnen laten zien en dat kan resulteren in plaatsing voor de Winterspelen. Als dat gebeurt dan wil ik daar ook wat moois laten zien."

Dromen van Goud met Joep Wennemars

Joep Wennemars schoof onlangs ook aan in de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer. De voormalig topschaatsster gaat in aanloop naar het olympische seizoen in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. Wennemars vertelt over zijn voorbereiding op het belangrijkse schaatsjaar en gaat in op zijn band met trainer Jac Orie, vader Erben en geliefde Suzanne Schulting. De aflevering is hieronder te bekijken en is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.