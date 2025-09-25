De Nederlandse topschaatser Joep Wennemars komt uit een écht sportgek gezin. Zijn vader Erben werd op het ijs meermaals wereldkampioen en ook zijn jongere broertje Niels is gek van sport. En dan heeft hij ook nog Team Essent-collega Suzanne Schulting sinds dit jaar als vriendin. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud legt Wennemars uit hoe belangrijk hun relatie is in hun hectische schaatsleven.

Wennemars en Schulting maakten aan het begin van dit jaar bekend een setje te zijn. De twee waren op dat moment al ploeggenoten bij Team Essent. Met Schulting aan zijn zijde boekte Wennemars in maart zijn mooiste sportsucces tot nog toe: in Hamar werd hij wereldkampioen op de 1000 meter. Nadat duidelijk werd dat hij had gewonnen, vloog zijn geliefde Schulting hem in de armen.

"Dat is ook wel heel bijzonder", vindt Marianne Timmer als ze in de Sportnieuws.nl-podcast het gesprek aangaat met Wennemars. "Samen in de groep met je schaatsende vriendin. Dat is ook wel weer leuk." Wennemars kan niets anders dan Timmers woorden beamen.

"Hartstikke leuk", zo stelt de topsprinter van Team Essent. "Ik ben blij dat je je geliefde zo dichtbij je kunt hebben in het intense topsportleven. Dat is zo gegroeid." De liefde bloeide immers pas op toen ze al bij elkaar in hetzelfde team zaten.

Vijf uur per dag bezig met schaatsen

De twee geliefden hebben heel veel aan elkaar in hun schaatscarrière, vindt Wennemars. Al kunnen ze ook eindeloos praten over andere onderwerpen. "Maar ik moet eerlijk zeggen: we hebben het echt niet de hele dag over schaatsen. Gelukkig maar, want daar zijn we sowieso al vijf uur per dag mee bezig."

Begrip dankzij collega als partner

Timmer stipt dat een topsporter als partner wel heel fijn kan zijn om elkaar beter te begrijpen. Dat ervaart Wennemars nu ook. "Het is vooral het begrip en het niet hoeven uitleggen waarom je dit of dat doet. Dat scheelt voor ons beiden heel veel energie. Dat maakt het leven met elkaar wel fijn en makkelijk."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Joep Wennemars

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grote namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. In deze aflevering is Joep Wennemars te gast. Hij bespreekt zijn voorbereiding op het olympische schaatsjaar en gaat in op zijn band met trainer Jac Orie, vader Erben Wennemars en geliefde Suzanne Schulting.