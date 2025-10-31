Jorrit Bergsma staat aan de vooravond van de NK afstanden voor een mogelijk iconisch record. Als de 39 jarige schaatser een Nederlandse titel pakt, dan is hij de oudste schaatser aller tijden die dat ooit is gelukt.

In zijn loopbaan wist Bergsma al een gigantische vracht aan successen binnen te halen. De Olympische Spelen van 2014 waren zijn succesvolste. Daar pakte hij de gouden medaille op de tien kilometer en ging hij er op de vijf kilometer met brons vandoor. In zijn gehele loopbaan werd Bergsma maar liefst vijf keer wereldkampioen en zeven keer mocht hij als tweede het WK-podium op. Bij die indrukwekkende prijzenlijst mag hij ook nog eens veertien Nederlandse titels schrijven.

Met dat laatste kan Bergsma nu dus de geschiedenisboeken in. De 39-jarige schaatser kan met een NK-titel in Thialf de oudste schaatser ooit worden die dat voor elkaar krijgt. Die eer is nu nog in handen van Carien Kleibeuker en Arjan Stroetinga. Zij waren allebei 38 toen ze voor het laatst Nederlands kampioen werden. Als het voor Bergsma zal gebeuren, dan zal dat op de vijf kilometer zijn. Met Chris Huizinga, Beau Snellink en Marcel Bosker is de concurrentie echter groot.

'Soms heb je de wind in de zeilen'

De ervaring van Bergsma zou hem echter toch het voordeel kunnen geven in de spannende strijd om de Nederlandse titel. In gesprek met de Volkskrant vertelt hij over die ervaring die hem al veel bracht in de schaatswereld. "Als je ouder wordt, ga je inzien: het leven komt met pieken en dalen. Soms heb je de wind in de zeilen, soms zit het tegen." Bergsma kan in de jacht naar zijn vijftiende NK-titel natuurlijk rekenen op de steun van zijn vrouw: ex-schaatsster Heather Richardson-Bergsma.

Bergsma beseft ook dat hij inmiddels bij 'het meubilair' hoort in de schaatswereld, maar die rol past hem goed. Voor de Fries is er deze winter echter een nog belangrijker doel dan het record op het NK afstanden: de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Op 39-jarige leeftijd hoopt Bergsma zich te plaatsen voor de vijf kilometer, de tien kilometer en de massastart. De concurrentie is groot, maar de routinier hoopt dat zijn ervaring de doorslag zal geven.