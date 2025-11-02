Het is dit weekend tijd voor het eerste schaatstoernooi van dit seizoen: de NK afstanden. De topschaatsers kunnen daarbij aan het grote publiek laten zien hoe het met hun vorm gesteld is. Hieronder vind je het programma, de belangrijkste deelnemers en hoe je live kunt kijken naar de slotdag van de NK afstanden schaatsen 2025/2026.

Het weekend begon met een avondprogramma op de vrijdag, zodat alle schaatsfans uit hun werk nog naar Thialf af kunnen reizen. De mannen mochten zich laten zien op de 500 meter en de 5000 meter, terwijl de vrouwen de 1500 meter moesten afwerken. Op de zaterdagmiddag reden de mannen de 1000 meter en moesten de vrouwen aan de bak op de 500 en 3000 meter. De schaatsfans in Thialf krijgen zondag nog een bomvol programma voorgeschoteld.

Programma NK afstanden zondag 2 november

12.00 uur - 10.000 meter mannen

De langste afstand van het weekend. Marcel Bosker won de vijf kilometer op vrijdag en dus wordt er veel van hem verwacht. Met Beau Snellink, Jorrit Bergsma en Chris Huizinga zijn er echter flink wat concurrenten.

13.03 uur - 5000 meter vrouwen

De langste afstand bij de vrouwen. Joy Beune ontbreekt net als op de 3000 meter door ziekte. Regerend kampioene Merel Conijn, die zaterdag al de 3000 meter won, is wel van de partij en zal uitgedaagd worden door Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

15.20 uur - 1000 meter mannen

Misschien wel de spannendste afstand van de dag. Wereldkampioen Joep Wennemars heeft met Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Tim Prins, Wesly Dijs en Merijn Scheperkamp ontzettend veel rivalen waar hij rekening mee moet houden.

16.11 uur - 1000 meter vrouwen

Dit is normaliter de afstand van Leerdam, maar zij kampt met liesklachten en dus is het de vraag of ze voor het zevende jaar op rij de nationale titel kan winnen. Femke Kok lijkt de grootste uitdager, want ze reed onlangs bij een trainingswedstrijd op deze afstand bijna een baanrecord, iets dat haar al lukte op de 1500 meter. Ook Suzanne Schulting, Angel Daleman, Antoinette Rijpma-De Jong en Marrit Fledderus doen mee om de medailles.

17.09 uur - massastart mannen

Oud-kampioenen Bart Hoolwerf, Harm Visser en Jorrit Bergsma hopen op nieuw succes, maar een verrassing is altijd mogelijk op dit onvoorspelbare onderdeel.

17.28 uur - massastart vrouwen

Groenewoud is de regerend Nederlands, Europees en wereldkampioene op deze afstand. Met Conijn, Schulting, Kerkhoff en Elisa Dul zijn er toch nog wat kapers op de kust. Van hen rijdt echter alleen Schulting voor een andere ploeg.

Live NK afstanden

De NK afstanden zijn vanaf 11.55 uur live te zien op televise en ook online. De NOS heeft de rechten in handen en zendt de hele dag uit op de zender NPO1. Ook via NOS.nl en de app van de publieke omroep is er een stream.

