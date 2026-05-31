Logan Paul, de beroemde zwager van Jutta Leerdam, is onlangs zwaar geblesseerd geraakt tijdens een van zijn wedstrijden in het showworstellen. Hij moest met spoed worden geopereerd, en inmiddels heeft hij een update over de situatie gegeven.

Vorige week zaterdag stond er bij de World Wrestling Organization (WWE) een avond vol spektakel op het menu. Paul verscheen in de ring voor een 'Team Tag Match', maar liep daarbij een zware blessure op. De populaire influencer en ondernemer meldde op Instagram dat hij zijn triceps had afgescheurd. Hij moest daardoor met spoed worden geopereerd.

Update

De zwager van Leerdam heeft dit weekend een update gegeven over de situatie rondom die operatie. Hij probeerde wat oefeningen met een bal te doen, maar dat verliep allesbehalve soepel. Paul plaatste een filmpje daarvan op zijn Instagram-story.

"Bizar hoe ik van kerels van ruim 135 kilo tegen de mat smijten ben gegaan naar nauwelijks nog een bal kunnen stuiteren. Het leven kan snel omslaan, kids", zo schreef hij erbij.

Daarnaast deelde hij ook een nieuwe foto van zijn arm. Daarop is te zien hoe gehavend deze is achtergebleven.

Voor Paul is de blessure extra zuur, omdat hij met zijn team momenteel de titel in handen heeft. Die kan hij voorlopig niet verdedigen."Ze zeggen dat ik er zes maanden uit zal liggen", zo legde Paul eerder al uit over de situatie. Pas dan is het weer veilig genoeg om weer de ring in te gaan, aangezien het er bij de WWE nogal hard aan toe kan gaan. "Ik geloof ze niet, binnen een paar weken sta ik er weer."

Sportieve familie

Sportief talent is binnen de familie in ruime mate aanwezig. Met Leerdam hebben ze zelfs een olympisch kampioene in hun midden. Jake Paul maakte naam als vechter en stond al in meerdere grote bokswedstrijden. Ook Logan Paul was eerder actief als bokser en worstelaar, maar groeide inmiddels uit tot een van de vaste gezichten van de immens populaire WWE in de Verenigde Staten.

