Schaatskampioene Jutta Leerdam is sinds maart 2025 verloofd met bokser Jake Paul. Haar zusje Beaudine (19), die onlangs op bezoek kwam bij Jutta op Puerto Rico, blijkt inmiddels ook een geliefde te hebben. Maandag stelde ze hem voor op Instagram.

Al sinds Jutta Leerdam doorbrak op het ijs, is er in de media ook aandacht voor haar oudere zus Merel en zusje Beaudine. Ze vinden die aandacht schijnbaar prima, want ze duiken zo af en toe op bij de foto's en video's die Leerdam op haar socials zet. En die socials worden uitstekend bezocht. Inmiddels heeft de olympisch kampioene op de 1000 meter bijvoorbeeld 6,4 miljoen volgers op Instagram.

Beaudine Leerdam (zusje van Jutta Leerdam) is gelukkig

Beaudine Leerdam, die vorig jaar haar middelbare school-diploma behaalde, is als zovelen van haar generatie actief op onder meer TikTok en Instagram. Maandagmiddag zette ze op laatstgenoemde platform drie foto's waarop ze poseert met een jongeman: Luc. "Happiest", is haar bijschrift, oftewel: 'De gelukkigste'. Kennelijk is de man haar vriend. Ze omhelzen elkaar en delen ook een zoen.

Haar moeder Monique Leerdam schrijft: "Lief". Een andere laat dit achter: "Wat zijn jullie mooi samen (en bruin)". Daarop reageert Beaudine zo: "Naast Luc lijk ik alsnog een spook hahah!"

Wintersport zusjes Leerdam

Wie goed oplet had Luc al eens eerder voorbij zien komen op de socials van de zusjes Leerdam. Toen ze in maart op wintersportvakantie gingen, was Luc ook al van de partij. Destijds werd hij er niet uitgelicht. Maar ook toen waren ze al heel close, want in de content van hun trip waren ze zoenend te zien. Nu acht Beaudine dus wel de tijd rijp om hem "Insta-official" te maken.

Jake Paul

In mei was Beaudine een tijdje herenigd met haar befaamde zus. Ze reisde af naar Puerto Rico. Beaudine leek zich prima te vermaken bij haar zwager (Jake Paul) thuis. Ze dook ook al op in het luxe wagenpark van Paul. De Amerikaanse bokser heeft meerdere peperdure auto's in bezit en gaf er onlangs ook een cadeau aan Leerdam. Zij kreeg een Mercedes Brabus G-klasse met een waarde van zo'n 500.000 euro.

