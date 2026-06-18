De topsportwereld kan hard zijn, zo weten ook de Nederlandse schaatsers. Michelle de Jong deelde woensdag een openhartig bericht over haar carrière op sociale media. Ze krijgt steun van olympisch kampioene Jutta Leerdam. "Stap voor stap."

De schaatscarrière van De Jong kent ups en downs. Ze maakte in 2025 de overstap naar Team Staan - CTS GROUP, maar liep in het olympische seizoen de Spelen mis. Vier jaar eerder stond ze wel nog aan de start van de olympische 500 meter.

Ze besloot haar volgers op sociale media een inkijkje te geven in haar topsportleven. "Want als ik eerlijk ben, laten we op Instagram vaak vooral de mooie momenten zien. De trainingen die goed gaan, de leuke afspraken, de foto’s waarop alles lijkt te kloppen. Maar het leven is natuurlijk iets genuanceerder dan dat."

"De afgelopen tijd heeft me op verschillende vlakken uitgedaagd. Soms liep het anders dan ik had gehoopt. Soms moest ik accepteren dat ik niet overal controle over heb", vertelt ze openhartig. "En misschien is dat ook wel precies waar groei zit."

Vertrouwen houden

"Niet in de momenten waarop alles vanzelf gaat, maar in de momenten waarop je besluit om tóch door te gaan. Om vertrouwen te houden en vooruit te blijven kijken." Ze blijft doorzetten om alles uit zichzelf te halen.

""Ik heb geleerd dat je niet altijd hoeft te weten hoe het eindigt om toch de volgende stap te zetten. Dus dat doe ik, stap voor stap. Met genoeg dingen die ik nog wil bereiken, genoeg dromen en vooral veel zin in alles wat nog komt", besluit de 26-jarige.

Jutta Leerdam

Haar bericht zorgt voor herkenning bij anders topschaatssters. Jutta Leerdam laat bijvoorbeeld een reactie achter. "Dag voor dag, meid. Kan jij", schrijft ze met een hartje. Leerdam werd in februari olympisch kampioen op de 1000 meter en won zilver op de 500 meter in Milaan.

Haar eigen toekomst is nog onzeker. De 27-jarige heeft zich voor het komende seizoen niet aangesloten bij een ploeg en liet eerder al weten te twijfelen over het vervolg van haar schaatscarrière.

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