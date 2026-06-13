Schaatsicoon Anni Friesinger (49) pendelt op en neer de laatste weken. Ze woont in Salzburg, maar wil ook haar geliefde Ids Postma opzoeken in Friesland. En vanwege tv-activiteiten gaat ze van hot naar her. Dan heeft ze ook nog een winkel te runnen. De rit er naartoe verliep niet zoals gehoopt: "Ik was te optimistisch."

In de toekomst hopen Friesinger en Postma vaker bij elkaar, en hun twee dochters, te zijn. Daarbij helpt het dat het nieuwe huis van de familie in Salzburg bijna gereed is. De laatste loodjes moeten nog worden afgewerkt, zo deelt Friesinger-Postma via Instagram. Zij hield haar volgers de voorbije maanden op de hoogte van haar woonsituatie. Het is ook de bedoeling dat haar moeder gebruik gaat maken van het nieuwe onderkomen.

Te optimistisch

In een post op vrijdag laat Friesinger een foto zien van haar winkeltje Small Heroes Conceptstore in Salzburg. Daarin verkoopt ze decoratieve items voor in huis en kleding. Voor de etalage staat haar fiets geparkeerd. Ze schatte in dat het weer het zou toelaten om per tweewieler naar het werk te gaan. Die hoop werd niet bewaarheid, blijkt uit haar tekst.

De meervoudig olympisch schaatskampioene schrijft: "Oh, ik was te optimistisch en ben naar mijn werk gefietst… Zulke zware regenbuien, maar af en toe een paar minuten zonneschijn. Ik moest die wel aangrijpen om relatief droog thuis te komen!! Of gewoon heel hard fietsen."

Winkel

Onder die zinnen zet ze nog een paar steekwoorden: fiets, gravelbike, cube, Salzburg, regen, positive mind en Smallheroes. De post is ook geplaatst op de Instagram-pagina van de winkel. Die wordt door Friesinger omschreven als verkoper van 'duurzame mode, interieurspullen en accessoires'.

Ids Postma

Friesinger is niet scheutig met het leveren van informatie over haar leven. Eerder dit jaar liet ze al blijken aan de slag te gaan bij Eurosport als commentator bij de olympische schaatswedstrijden. En in 2027 verschijnt ze op de Duitse televisie in een kookprogramma.

Partner Ids Postma laat de socials helemaal aan zich voorbij gaan. Vroeger als topschaatser was hij ook al niet heel happig op de schijnwerpers, in tegenstelling tot zijn grootste concurrent Rintje Ritsma, nu de bondscoach bij de KNSB.

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